Quién es el diputado que no votó por Andrés Lombardi como presidente de la Cámara de Diputados

Este viernes, luego de que los 24 nuevos diputados jurarán por el período 2027-2030, se llevó adelante la votación para decidir al presidente de la Cámara Baja de la Legislatura de Mendoza.

Andrés Lombardi, presidente de la UCR, fue reelecto, con una particularidad: un diputado no votó por él para esta enorme responsabilidad.

Si bien la continuidad de Lombardi al frente de Diputados fue respaldada por amplio consenso entre los distintos bloques políticos, el propio radical, que termina su paso por el cuerpo legislativo en 2027, no votó por si mismo.

El lasherino decidió poner su voto de confianza a Jorge Zingaretti, diputado radical que juró minutos antes y pertenece al espacio liderado por Luis Petri.

Tras ser ratificado en el cargo, Lombardi prestó juramento y agradeció el respaldo recibido por sus pares. “Ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados es una enorme responsabilidad y un compromiso renovado que asumo con la misma convicción de siempre: trabajo, cercanía y convicción para seguir construyendo una mejor Mendoza”, expresó.

El legislador subrayó además la importancia del diálogo en esta nueva etapa. “Este rol implica construir consensos incluso desde posiciones distintas, y sostener los disensos con respeto. Ese será el camino para fortalecer las instituciones y estar a la altura de lo que la provincia necesita”, sostuvo.

Ser reelecto como presidente de la Cámara de @DiputadosMza es, ante todo, una enorme responsabilidad. La asumo con la misma convicción de siempre: trabajo, cercanía y diálogo para seguir construyendo una mejor Mendoza. 👇🏼 pic.twitter.com/MnubdQHIJs — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) April 24, 2026

Finalmente, Lombardi agradeció el acompañamiento de los mendocinos, el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo, el trabajo del personal legislativo y el apoyo de su familia.

La elección de las vicepresidencias de la Cámara, así como la conformación de las autoridades de bloque y de las distintas comisiones, será definida en la próxima sesión con la nueva integración del cuerpo legislativo.