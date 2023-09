Quién es el candidato a intendente de Tupungato que no podrá votar este domingo

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Luis Pelegrina Manzano, reconocido empresario de la producción y destacado dirigente político en La Unión Mendocina, enfrenta un obstáculo inesperado en su camino hacia la intendencia de Tupungato: su nombre no aparece en los registros del padrón electoral para las elecciones de este domingo.

En un diálogo con un medio local, Pelegrina manifestó haber completado todos los trámites y presentado reclamos pertinentes, pero hasta el momento no ha logrado que su nombre sea incluido en los padrones de Tupungato. Este contratiempo sorprende a quienes conocen su amplio historial en la comunidad, que incluye haber sido presidente de la Liga Tupungatina de Fútbol y del Club Antonio Iriarte del Zampal, así como haber ocupado el cargo de Inspector de Irrigación durante dos décadas.

Luis Pelegrina, un apasionado por su departamento, expresó su deseo de retribuir a Tupungato todo lo que le ha brindado a lo largo de los años. Es su deseo establecerse como dirigente político para tener los medios que faciliten la realización de los proyectos e ideas que impulsa junto a su equipo.

Cabe destacar que Luis Pelegrina, nacido en España, ha residido en Tupungato durante muchos años, pero recientemente inició el proceso de nacionalización en Argentina. Esta situación añade un matiz intrigante a su candidatura, ya que a pesar de su larga residencia en el país, se encuentra enfrentando dificultades en su participación en el proceso electoral.

Su familia, compuesta por su esposa Nelly, hijos, nietos y una extensa red de hermanos y sobrinos, ha sido un pilar fundamental en su vida. Además, es uno de los socios fundadores del predio de La Unión Española de Tupungato, un espacio cedido gratuitamente a LILCEC, que cumple una función social esencial en el departamento.

Pese a la frustración de no encontrar su nombre en los registros electorales, Pelegrina se mantiene firme en su compromiso de trabajar con “transparencia, honestidad y esfuerzo” para convertir a Tupungato en uno de los departamentos más atractivos y prósperos de la Provincia. Este domingo, su nombre estará en todas las mesas del departamento como candidato, aunque él mismo no podrá emitir su voto, una paradoja de la política local que no ha socavado su determinación.