Quién es Demian Reidel, el asesor de Javier Milei que está siendo investigado

En las primeras horas de este viernes 8 de mayo, se confirmó la imputación penal del expropietario de Nucleoeléctrica SA y exasesor del presidete Javier Milei, Demian Ernesto Reidel, bajo la causa de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Los datos respecto a los gastos realizados por dicha clase de tarjeta, se difundieron gracias a un anexo que se desprende del primer informe de gestión presentado por Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete, en el Congreso de la nación. Los detalles de las compras que se suman a los típicos gastos energéticos, abarcan aquellos relacionados a otros como discotecas, barberías, servicios playeros, free shops y negocios de prendas femeninas, entre otras categorías.

Sin embargo, esta causa, no solo afecta a Reidel; sino también a otros miembros de la cúpula dirigencial de la empresa, integrantes de la Sindicatura por supuestas omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de gastos corporativos; y también funcionarios enlazados a semejante utilización de fondos públicos.

Entre los presupuestos delitos que se indagan, se encuentran:

Administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Peculado.

Malversación de caudales públicos.

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cabe aclarar que la iniciadora de la investigación, fue la diputada nacional Marcela Pagano, la cual cobró fuerza gracias al informe que hoy desemboca en la reciente imputación que recae sobre Reidel, el “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina SA — Cuenta N° 338402”; incorporado en la Cámara de Diputados, tras el pedido al acceso de la información pública por la diputada Florencia Carignano.

Reidel, por su parte, se refirió al asunto hace una semana atrás, cuando manifestó en sus redes: “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”, agregando que lo que está atravesando “es mala fe absoluta”, mientras exigió que se investigue “hasta el último peso”.