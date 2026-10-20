Quién es Darío Hernández, el hombre que tendrá que remediar todo lo que Mingorance no hizo

Ginés Darío Hernández será el nuevo presidente del directorio de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), tras la renuncia indeclinable de Humberto Mingorance por motivos personales. Su designación abre una nueva etapa en la conducción de la empresa provincial, aunque con un perfil que conoce desde adentro su funcionamiento, sus finanzas y los principales desafíos de infraestructura.

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo, Hernández desarrolla su carrera en el sector de agua y saneamiento desde el año 2000. A lo largo de más de dos décadas, pasó por áreas de regulación económica, administración financiera y conducción general, un recorrido que lo llevó a ocupar la gerencia general de Aysam antes de asumir la presidencia del directorio.

Su trayectoria comenzó en el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento, donde se desempeñó como gerente de Regulación Económica hasta 2010. Ese año se incorporó a Aysam como gerente de Finanzas, función que ejerció durante una década. En 2020 asumió la gerencia general, cargo que mantuvo hasta su reciente designación.

Ese recorrido dentro de la estructura sanitaria provincial le otorga conocimiento sobre la administración de los recursos, la planificación de inversiones y el funcionamiento operativo de la compañía. Ahora deberá trasladar esa experiencia a la conducción institucional, en un escenario atravesado por la necesidad de sostener las obras en marcha y responder a los problemas históricos de los servicios de agua potable y saneamiento.

Según el Gobierno: una cartera de obras por más de US$194 millones

Uno de los principales desafíos que encontrará Hernández es garantizar la continuidad de las inversiones previstas para ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria de Mendoza, informó el Gobierno de Alfredo Cornejo.

Actualmente, Aysam lleva adelante 30 obras con una inversión total superior a los US$194 millones. La cartera incluye trabajos en establecimientos potabilizadores y depuradores, mejoras en los sistemas de distribución y renovación de redes de agua potable y cloacas en distintos puntos de la provincia.

El financiamiento proviene de diferentes fuentes, entre ellas organismos internacionales como FONPLATA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de los Fondos del Resarcimiento. Según el balance presentado por la gestión saliente de Mingorance, a través de estos últimos se ejecutaron más de US$92 millones.

En ese contexto, Hernández deberá sostener el ritmo de ejecución de los proyectos, administrar los recursos disponibles y procurar que las inversiones se traduzcan en mejoras concretas para los usuarios. A la vez, tendrá que mantener la sustentabilidad financiera de una empresa que requiere recursos permanentes para renovar redes y atender las demandas del sistema.

La Colectora Máxima Noreste, una de las prioridades

Más allá del volumen de inversiones, uno de los asuntos más complejos que recibirá el nuevo presidente es la crisis de la Colectora Máxima Noreste, cuyo colapso afecta a Los Corralitos y a sus cuencas afluentes, en Guaymallén.

La problemática se convirtió en uno de los principales focos de conflicto para la gestión saliente, debido a los reiterados desbordes cloacales y sus consecuencias ambientales y sanitarias. La solución integral demandará una inversión estimada en USD 67,5 millones, con intervenciones de corto y mediano plazo y una obra estructural definitiva.

El programa contempla mejoras en los sectores afectados y la construcción del nuevo Colector Colonia Segovia-El Paramillo, un proyecto dividido en tres etapas.

De acuerdo con el informe presentado por Mingorance, la primera etapa registra un avance superior al 72% y se financia con Fondos del Resarcimiento. La segunda fue licitada con financiamiento del BID, mientras que la tercera se encuentra en proceso licitatorio.

La continuidad de este programa será determinante para la nueva conducción, especialmente por la presión de los municipios afectados y la necesidad de reducir el riesgo de nuevos colapsos en la red cloacal.