Quién es Alejandra Monteoliva, la funcionaria que asumirá el Ministerio de Seguridad este martes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la designación de Alejandra Monteoliva como nueva secretaria de Seguridad, luego de solicitar la renuncia de Vicente Ventura por lo que definió como “incongruencias” en el desempeño de sus tareas. La funcionaria ya había trabajado junto a Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri y cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito de la seguridad pública.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Bullrich destacó que Monteoliva “se suma a continuar la lucha contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales y asegurar el imperio de la ley y el orden”. Remarcó además que considera a la nueva funcionaria como “la persona adecuada para este tiempo histórico de cambio de paradigma en seguridad”.

Con 28 años de experiencia en gestión pública, Monteoliva desarrolló parte de su carrera en la Argentina y también en otros países de Latinoamérica, donde se especializó en políticas de seguridad, gestión de datos, análisis delictual y operaciones policiales. Es egresada de la Universidad Católica de Córdoba y posee un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional.



Agradezco al presidente @JMilei por la confianza y a @PatoBullrich por el liderazgo y el camino compartido. Su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el… pic.twitter.com/d7ntVsFY80 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 1, 2025

Durante su estadía en ese país trabajó bajo la conducción del general Óscar Naranjo Trujillo y fue víctima de un secuestro de las FARC, un episodio reconocido en su trayectoria profesional. En la Argentina, fue ministra de Seguridad de Córdoba en la gestión de Juan Manuel de la Sota y más tarde ocupó puestos estratégicos en el Ministerio de Seguridad de la Nación como directora del Observatorio del Delito y directora de Operaciones de las Fuerzas Federales.

Entre 2020 y 2024 integró el equipo del Proyecto PNUD-Infosegura de Naciones Unidas, donde profundizó su trabajo en seguridad ciudadana. Además, es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Observatorio de Seguridad Ciudadana.

La designación también se produce en paralelo a un segundo anuncio: Monteoliva confirmó que asumirá como ministra de Seguridad, tras la jura de Bullrich como senadora de La Libertad Avanza. En sus redes sociales, aseguró que sostendrá la doctrina de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio” impulsada por la ministra saliente.