Quién era la niña que murió en un trágico accidente en Maipú

Este miércoles una nueva tragedia vial volvió a conmocionar a la provincia. Esta vez el siniestro ocurrió en Maipú, donde una niña de 8 años murió tras un accidente entre una motocicleta y una camioneta en la intersección de las calles Tropero Sosa y Domingo Boedo.

La menor sufrió un grave golpe en la cabeza, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde falleció a causa de las lesiones.

Quién la niña que murió en Maipú

La víctima fue identificada como Nayla Lucía Minatit, de 8 años. La niña viajaba como acompañante en una moto Mondial de 110 cc conducida por su madre, Daiana Estefanía Minti, de 33 años.

Según el reporte policial, la menor cayó al asfalto tras la colisión y recibió un golpe en la cabeza con una de las ruedas de la camioneta. Producto del impacto, quedó inconsciente y fue trasladada inicialmente al Hospital Paroissien. Después de ser atendida, los médicos dispusieron su derivación en código rojo al Hospital Notti, donde finalmente murió.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro se registró alrededor de las 12:30 de este miércoles. De acuerdo con la declaración del conductor de la Ford F-100 -un hombre de 73 años de origen boliviano-, él circulaba por Tropero Sosa de oeste a este y, al girar para ingresar a calle Boedo, colisionó con la motocicleta, que avanzaba hacia el sur.

Personal de Accidentología trabajó en el lugar y realizó un test de alcoholemia al conductor de la camioneta. El resultado fue negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenaron las actuaciones y pericias correspondientes para determinar las circunstancias del choque.