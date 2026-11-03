Quién era la mujer de 88 años que murió tras el ataque de un perro en Chacras de Coria

El lunes una tragedia conmocionó a Mendoza: el cuerpo de una mujer de 88 años fue encontrado sin vida y con rastros de mordeduras de un perro. El hallazgo se produjo en el interior de una vivienda de Chacras de Coria, y la principal hipótesis apunta a que habría sido atacada por un perro de raza pitbull. La justicia intenta dilucidar si las lesiones provocaron directamente su fallecimiento.

Cabe recordar que el hecho ocurrió en horas del mediodía del lunes en una propiedad ubicada en las inmediaciones de Boedo y Próvolo, a pocos metros del edificio de la Municipalidad de Luján de Cuyo, lugar donde el hijo de la víctima halló el cuerpo.

Quién era la mujer que murió en Chacras de Coria

Con el avance de las primeras actuaciones, la víctima fue identificada como Liliana Felisa Hernández, de 88 años, quien residía en la propiedad donde fue encontrada sin vida.

Su muerte causó dolor entre los vecinos de la zona, mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses que permitirán establecer con mayor precisión las circunstancias del fallecimiento.

Cómo fue el hallazgo y qué se sabe del ataque del pitbull

De acuerdo con las actuaciones policiales, el episodio fue descubierto por el hijo de la mujer, Daniel Castellano, quien se había retirado de la vivienda durante la mañana para cumplir con sus obligaciones laborales.

Al regresar cerca de las 14, encontró a su madre tendida en el suelo, rodeada de sangre y con lesiones visibles en el rostro. De inmediato llamó al 911 para solicitar asistencia médica.

Efectivos de la Comisaría 47ª llegaron al domicilio junto con profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron que la mujer ya había fallecido.

En una primera inspección, los investigadores observaron lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo que serían compatibles con el ataque de un perro. Los datos iniciales indican que se trataría de un pitbull perteneciente al entorno familiar, aunque el animal no convivía habitualmente con la víctima.

El perro quedó bajo custodia de la Policía Rural mientras se realizan las pericias correspondientes. En la investigación también intervienen la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica.

Uno de los puntos centrales será establecer si las mordeduras provocaron directamente la muerte de Hernández o si sufrió una descompensación previa que la dejó indefensa ante el animal. Para determinarlo, se aguardan los resultados de la necropsia practicada por el Cuerpo Médico Forense.