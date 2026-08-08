Quién era el mendocino de 43 años que murió en el accidente del Acceso Este

Un viaje familiar terminó en tragedia este sábado en Guaymallén, cuando dos vehículos cayeron desde un puente del Acceso Este hacia calle Alberdi. Uno de los rodados era una Nissan Kicks blanca en la que viajaban Claudio Assenza, su esposa y sus dos hijos. El hombre, de 43 años, murió en el lugar como consecuencia del impacto, mientras que sus familiares resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Assenza había nacido en Mendoza el 21 de enero de 1983, estaba casado y tenía domicilio en Luján de Cuyo. Era contador público, egresado de la Universidad de Congreso, y había desarrollado una trayectoria profesional vinculada principalmente con el área económica y financiera.

Según la información de su perfil profesional, contaba con 13 años de experiencia en gestión estratégica, con especialización en elaboración de presupuestos, control de costos y desarrollo de proyectos de inversión.

Desde 2024 se desempeñaba como Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zucardi, donde tenía a su cargo tareas vinculadas con la planificación y el análisis económico. Antes de incorporarse a esa empresa, había trabajado en Impsa y Super.

En el plano personal, Assenza era padre de Agustín, de 10 años, y Melina, de 8, quienes viajaban junto a él y su esposa, María Antonela, al momento del accidente.

Tras el siniestro, los dos niños fueron trasladados al Hospital Notti. La niña quedó internada en una sala común, mientras que el niño debió ser intervenido quirúrgicamente y permanecía en terapia intensiva. Su madre fue trasladada al Hospital Central en estado crítico.

La tragedia terminó así con la vida de un profesional mendocino de 43 años que había construido su carrera en el ámbito económico-financiero y que, al momento del accidente, se encontraba realizando un viaje junto a su familia.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo se produjo el choque y la posterior caída desde el puente, la Justicia dispuso medidas sobre los vehículos involucrados y tomó distintas evidencias para reconstruir los minutos previos al fatal desenlace.

Foto de portada: gentileza Pablo González