¿Querés ser espía de Milei? La SIDE busca agentes y estos son los requisitos para conseguir el trabajo

Mientras el Gobierno nacional avanza con la reducción del empleo público, hay un organismo estatal que salió a buscar personal: la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Y no se trata de una búsqueda laboral cualquiera, sino de una convocatoria para incorporar nuevos espías al servicio de inteligencia argentino.

La iniciativa fue anunciada este martes 3 de noviembre por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que, por primera vez, la SIDE realizará un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

La campaña ya comenzó a verse en las calles de Buenos Aires, con afiches que invitan a los interesados a formar parte del organismo. Bajo el lema “Buscamos a los mejores”, la Secretaría intenta captar nuevos perfiles para fortalecer las tareas de inteligencia y seguridad nacional.

La particularidad es que no hace falta contar con un título universitario para inscribirse. Los ciudadanos argentinos que hayan terminado la secundaria podrán presentarse, aunque deberán superar distintas instancias de selección.

LA SIDE ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA



Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, todos los ciudadanos argentinos que tengan… pic.twitter.com/hOdJciN6oo — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) November 3, 2026

Cuáles son los requisitos para convertirse en espía de la SIDE

Según la convocatoria publicada por el organismo, los interesados deberán cumplir con cuatro condiciones básicas:

Ser ciudadano argentino.

Tener el secundario completo.

Aprobar las evaluaciones médicas y de seguridad, que incluyen investigaciones de antecedentes y pruebas físicas y psicológicas.

Tener disponibilidad para trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La búsqueda apunta a personas dispuestas a desempeñarse en tareas de alta exigencia, incluso en situaciones de riesgo.

Además de agentes operativos, la SIDE busca incorporar profesionales vinculados con áreas como tecnología, ciberinteligencia, análisis estratégico, idiomas, seguridad y apoyo institucional.

Cómo inscribirse para trabajar en la SIDE

La inscripción comenzó este martes 3 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2026.

Los interesados deberán completar un formulario digital disponible en la página oficial del organismo.

El proceso de selección contempla cuatro etapas:

Inscripción: completar el formulario con los datos personales y antecedentes solicitados. Selección: superar un examen de conocimientos generales, evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, además de una entrevista personal. Formación: los postulantes seleccionados deberán realizar el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia. Ingreso: la incorporación dependerá del desempeño durante la capacitación y de las vacantes disponibles.

Desde el Gobierno aclararon que superar las evaluaciones iniciales no garantiza conseguir un puesto de trabajo.

La búsqueda de espías en medio del ajuste estatal

La convocatoria se produce en un contexto particular. Mientras la administración de Javier Milei impulsa recortes en distintas áreas del Estado, el sistema de inteligencia nacional busca ampliar y profesionalizar su plantel.

Desde el inicio de la gestión libertaria se eliminaron más de 81.000 puestos de trabajo en el Estado nacional.

Sin embargo, el Gobierno considera que el fortalecimiento de la inteligencia resulta necesario para enfrentar nuevas amenazas vinculadas con la seguridad nacional.

El organismo, conducido por Cristian Auguadra, sostiene que el nuevo sistema de selección permitirá incorporar personal a partir de sus capacidades y formación.

Cuánto cobra un agente de inteligencia

Una de las principales incógnitas de la convocatoria es la remuneración. La SIDE no informó públicamente cuánto cobrarán los nuevos agentes ni cuántas vacantes estarán disponibles.

Durante la formación, los aspirantes seleccionados recibirán un estipendio estudiantil mensual, aunque tampoco se precisó su monto.

Los interesados pueden consultar los requisitos y completar su postulación en el sitio oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado: https://side.gob.ar/carreras.

Así, en tiempos de ajuste y reducción del empleo estatal, la SIDE abrió una puerta laboral poco habitual: la posibilidad de convertirse en agente de inteligencia del Estado argentino.