Quedó libre la mujer que apuñaló a un hombre tras enterarse de un presunto abuso sexual contra su hija

La Justicia de Mendoza dispuso la liberación de la mujer que apuñaló a un hombre en Las Heras, luego de enterarse de que su hija menor de edad habría sido víctima de abuso sexual. La decisión fue adoptada tras establecer que la madre actuó bajo un estado de emoción violenta.

El episodio ocurrió este martes por la mañana, en la intersección de las calles Roca y Sarmiento, en Las Heras. La principal hipótesis de los investigadores apuntaba a que la violenta agresión se había producido como consecuencia de un presunto ataque sexual contra una menor.

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal confirmó nuevos detalles de la investigación y explicó los motivos por los cuales la mujer recuperó la libertad, mientras que el hombre herido permanece internado y bajo vigilancia policial.

Por qué quedó libre la mujer que apuñaló al hombre en Las Heras

De acuerdo con el comunicado oficial de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, el fiscal Oscar Malla dispuso la liberación de la madre luego de tomarle declaración informativa y evaluar las circunstancias en las que se produjo el ataque.

La reconstrucción realizada por los investigadores indica que la mujer tomó conocimiento del presunto abuso sexual a través del relato de su propia hija. Ante esa situación, persiguió al hombre con un cuchillo y lo hirió.

Según explicó el Ministerio Público Fiscal, la noticia provocó en la mujer una alteración emocional que produjo una disminución de sus frenos inhibitorios, por lo que se consideró que había actuado bajo un estado de emoción violenta.

Esta evaluación fue determinante para que la madre, que inicialmente había sido aprehendida por la agresión, recuperara la libertad.

El hombre apuñalado será investigado por abuso sexual

En paralelo, la Justicia dispuso que el hombre herido quede a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, que tendrá a su cargo la investigación del presunto abuso sexual contra la menor.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que el sospechoso todavía no fue imputado, debido a que continúa internado como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Mientras permanece hospitalizado, el hombre se encuentra bajo consigna policial.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se habría producido el delito sexual denunciado y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Por el momento, la Fiscalía informó que no brindará mayores precisiones sobre el caso.