Qué zona del Valle de Uco podría ser alcanzada por los peajes

El avance del sistema de peajes en Mendoza no solo impactará en los principales corredores del Gran Mendoza, sino que también podría alcanzar de lleno al Valle de Uco, una región estratégica por su producción y turismo.

Uno de los tramos incluidos en el plan provincial para cobrar la circulación es el de la Ruta Nacional 143, específicamente el que une Pareditas (San Carlos) con San Rafael, con una extensión de más de 100 kilómetros.

Actualmente en ese tramo se está llevando a cabo una refuncionalización integral, financiada con fondos del Resarcimiento.

Se trata de un corredor estratégico porque conecta directamente el Valle de Uco con el Sur mendocino, facilitando el traslado de producción agrícola, turismo y logística regional.

En este sentido, cualquier sistema de peaje que se implemente sobre este tramo impactaría de manera directa en la región y en quienes utilizan esa vía para desplazarse hacia San Rafael.

¿Dónde podrían aplicarse los peajes?

Si bien todavía no hay definiciones concretas sobre la ubicación de los puntos de cobro, el esquema general prevé que los peajes se implementen en rutas como la 143 una vez que finalicen las obras de mejora y repavimentación.

Además, el modelo que analiza el Gobierno es sin cabinas (“free flow”), lo que implica cobros automáticos sin detener el tránsito, aunque esto dependerá de la autorización nacional.

En la práctica, esto abre la posibilidad de que el cobro se aplique en tramos intermedios del corredor Pareditas–San Rafael, afectando a quienes circulan desde y hacia el Valle de Uco.

Un sistema para financiar obras

El esquema de peajes forma parte de una estrategia provincial para recuperar la inversión en rutas nacionales que ahora están bajo mantenimiento de Mendoza, sin financiamiento de Nación.

En total, la Provincia proyecta inversiones millonarias en corredores como las rutas 7, 40 y 143, 171, 153 y busca que el sistema de peaje funcione como mecanismo de repago.

En ese contexto, el Valle de Uco no queda al margen: por su ubicación y conectividad, aparece como una de las regiones que podrían verse alcanzadas por el nuevo esquema vial.