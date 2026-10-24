Qué trabajos realiza la Municipalidad de Tunuyán para combatir las consecuencias de las lluvias

La Municipalidad de Tunuyán mantiene un operativo de trabajo en distintos barrios y distritos para mejorar calles y accesos, facilitar el escurrimiento del agua y asistiencia en viviendas ante las lluvias persistentes. Las intervenciones se organizan según las necesidades de cada sector y las características del territorio.

Las áreas de Servicios Públicos, Defensa Civil, Desarrollo Social y Obras Públicas trabajan de manera coordinada en las recorridas, el relevamiento y la atención de las situaciones detectadas. Este despliegue permite establecer prioridades y destinar personal, maquinaria y materiales a los lugares que requieren una respuesta más urgente. Como así también, el equipo de Infraestructura está en los operativos y trabaja en obras permanentes que mejorar los procesos de amortiguación ante la lluvia.

Como parte del operativo, se distribuyeron áridos en más de 40 puntos del departamento. El material se utiliza para mejorar la circulación en calles de tierra y facilitar el ingreso a viviendas donde el barro y la acumulación de agua afectan los accesos. Además, se realizaron trabajos en cunetas y puentes del barrio Benegas, en Colonia Las Rosas, para facilitar el escurrimiento del agua y mejorar las condiciones del sector.

El intendente Emir Andraos, junto al secretario de Servicios Públicos, Fabián Leyes, y los equipos municipales, recorren los sectores afectados para evaluar los trabajos y definir nuevas intervenciones. La presencia en territorio permite actualizar las necesidades y organizar las respuestas en los distintos sectores.

El secretario de Servicios Públicos, Fabián Leyes, explicó que la humedad del suelo determina qué tareas pueden realizarse en cada lugar. Por eso, los equipos evalúan cuándo incorporar material, dónde intervenir con maquinaria y en qué sectores priorizar el drenaje antes de avanzar con otras mejoras.

La programación también considera la disponibilidad de áridos, cuya extracción y preparación se ven condicionadas por las lluvias. A partir de estas evaluaciones, el municipio organiza los traslados y mantiene la atención sobre los sectores de mayor urgencia.

En paralelo, las áreas municipales relevan las necesidades de las familias y brindan asistencia ante filtraciones, ingreso de agua y dificultades de acceso a las viviendas. La ayuda incluye nylon, membranas y áridos, según cada situación, además del seguimiento de construcciones que requieren atención por su estado.