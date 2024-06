Qué tiene que hacer el Gobierno para poder quitar el descuento por “Zona Fría”: son más de 400 mil usuarios

Desde el invierno de 2021, los mendocinos disfrutan de un descuento en la factura de gas de entre el 30% y el 50% gracias a la Ley de Zona Fría. Sin embargo, este beneficio está en la mira del presidente Javier Milei, quien ha dejado claras sus intenciones de modificar la ley. A pesar de no haber tomado una decisión drástica, ya ha dado varios pasos para iniciar el recorte.

Milei ha cuestionado que el descuento beneficie a 4,3 millones de argentinos, muchos de los cuales no residen en áreas frías. En Mendoza, 430.000 usuarios de gas natural en la zona Norte pagan un 30% menos, y desde Luján hacia el Sur, la factura se reduce a la mitad.

Desde enero, Milei ha realizado movimientos significativos: primero, nombró al ministro de Economía, Luis Caputo, como administrador de los fondos de Zona Fría, desplazando al área de Energía. Luego, intentó eliminar la ley a través de la Ley Bases, buscando que los subsidios energéticos se destinen a los más vulnerables. Sin embargo, esta propuesta no superó la Cámara de Diputados ni el Senado.

El presidente volvió a insistir en su objetivo mediante el decreto 465, que cuestiona la inclusión de áreas no frías y la falta de límites de consumo, argumentando un consumo excesivo desde 2016 valorado en 479,6 millones de dólares. Según Milei, estos subsidios no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, beneficiando injustamente a quienes no lo necesitan y fomentando un consumo ineficiente.

A pesar de estas acciones, para derogar la Ley de Zona Fría se requiere una nueva legislación, y el gobierno nacional está preparando el terreno para este debate. Se ha establecido un período de transición del 1 de junio al 30 de noviembre, con una posible prórroga de seis meses, con la esperanza de conseguir apoyo político en el Congreso.

La Ley de Zona Fría se financia con un aporte del 7,5% de todos los usuarios de gas del país, que alimenta un fideicomiso destinado a cubrir los descuentos. En 2023, este fondo recaudó más de $94.849 millones, terminando el año con un superávit de $58.970 millones. Sin embargo, el pago del régimen fue retrasado por Caputo, poniendo en jaque a unas 40 distribuidoras de gas.

Los críticos de la ley, como Milei, argumentan que no se tuvo en cuenta la situación socioeconómica de los beneficiados y cuestionan cómo se definieron las zonas frías. Señalan que la expansión de 2021 incluyó áreas para obtener votos, una maniobra que generó controversia y oposición en su momento.

El futuro de la Ley de Zona Fría está en juego, y el presidente Milei deberá enfrentar tanto al Congreso como a la Justicia para lograr sus objetivos.