Qué tareas realiza la Municipalidad de Tunuyán para mantener las calles y los desagües tras las lluvias

La Municipalidad de Tunuyán sostiene una agenda de trabajo diario en el centro y los distritos del departamento, a las tareas habituales de mantenimiento, limpieza y mejoramiento de calles se suman intervenciones específicas para favorecer el escurrimiento del agua y atender las condiciones que presentan distintos sectores ante las lluvias.

Las precipitaciones requieren reorganizar algunos trabajos y reforzar otros, especialmente en calles de tierra, cunetas y desagües. En ese contexto, mantener despejadas las vías por donde circula el agua es fundamental: los residuos, escombros y restos verdes depositados en lugares inadecuados pueden obstruir acequias y dificultar el drenaje.

Dentro de la agenda de mantenimiento de calzadas, los dos equipos de bacheo están trabajando de manera simultánea trabajando en las calles. Se realizaron reparaciones en calle Irigoyen, entre Lisandro de la Torre y Uruguay; en la intersección de Alem y Sarmiento; y en Moreno, desde Francisco Delgado hasta Guisasola. La planificación comprende también la continuidad sobre Moreno hasta San Martín y sectores de Roca y Sáenz Peña, con tareas que se organizan según el estado de las calles y las condiciones climáticas.

El mejoramiento de calles incluyó trabajos con maquinaria en Calderón, Belgrano y Reina, además de enripiado y acondicionamiento en los loteos Renacer y Medina y en calle Los Ceibos. Este frente de trabajo contempla también el arreglo de calles en Villa Seca y de dos callejones en el sector de la ciclovía de Los Sauces, con continuidad en Colonia Las Rosas.

En cuanto al mantenimiento de cauces y desagües, se realizó la limpieza del arroyo Claro, a la altura de calle Moreno, donde se había registrado un atoramiento. También se desarrollaron tareas de zanjeo y trabajos en cunetas en los barrios Carlos Rafael y Benegas, en Colonia Las Rosas.

Las intervenciones comprendieron, además, los desagües del barrio Guiñazú y del loteo Medina, los zanjeos en el sector de El Progreso y la limpieza de cunetas en el barrio CEC. Estas acciones acompañan el mantenimiento de los sectores que permiten conducir el agua y facilitar su escurrimiento.

En el barrio Margarita Graciela se reconstruyeron cunetas, cordón y banquina sobre calle Buenos Aires, desde San Lorenzo hasta Armada Argentina. Asimismo, se realizaron mejoras en el desagote aluvional de calle Armada Argentina, entre Buenos Aires y Catamarca.