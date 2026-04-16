Qué tareas realiza la DGE en casos de amenaza de tiroteo escolar

La provincia de Mendoza atraviesa un escenario de creciente inquietud tras las recientes amenazas de tiroteos en escuelas, en un contexto donde las autoridades educativas admiten que no existe un protocolo específico para enfrentar un ataque armado en curso. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que recién en los próximos dos meses estaría lista una actualización normativa que contemple este tipo de situaciones extremas.

Actualmente rige el decreto 1.187 (vigente desde 2018), que establece lineamientos generales para distintos episodios de violencia escolar, pero no contempla de manera puntual cómo actuar ante un tirador activo ni prevé simulacros específicos (como sí ocurre en países con antecedentes en este tipo de ataques). Esta limitación quedó en evidencia tras episodios recientes, como el caso de una alumna armada en La Paz (ocurrido el año pasado) y las amenazas detectadas en distintas instituciones.

Desde el área de Acompañamiento Escolar reconocen que “hay situaciones nuevas que no están protocolizadas” (según explicó la funcionaria Carina Gannam), lo que obliga a las escuelas a actuar con criterios generales de contención y protección. En estos casos, la prioridad es resguardar a los estudiantes, intentar persuadir al portador del arma para que la entregue y dar inmediata intervención a la Policía (sin que el personal docente intervenga físicamente).

Frente a amenazas concretas (como mensajes intimidatorios o desafíos virales), la DGE activó un esquema de respuesta urgente que incluye la intervención inmediata del 911, la preservación de pruebas y la comunicación institucional controlada para evitar pánico (con la prohibición de difundir información en redes personales). Además, se busca sostener la presencialidad con medidas de seguridad reforzadas, bajo la premisa de que suspender clases puede potenciar la conducta del agresor.

El debate cobra mayor relevancia tras casos recientes de violencia escolar en el país, como el ocurrido en Santa Fe, que reavivaron la preocupación sobre la preparación del sistema educativo. Mientras tanto, Mendoza avanza en la elaboración de un nuevo protocolo que incluya situaciones de violencia extrema, en un escenario donde la prevención y la respuesta rápida se vuelven claves para resguardar a toda la comunidad educativa.