El Gobierno de Javier Milei incorporó una nueva herramienta a su proyecto de reforma electoral: las listas colectoras, un mecanismo con el que busca conseguir los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027.

La iniciativa forma parte de las negociaciones que mantiene la Casa Rosada con los gobernadores y bloques aliados. El objetivo es avanzar con el proyecto en el Senado, donde el oficialismo todavía necesita reunir los apoyos necesarios.

La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para este martes 17 de noviembre, con la intención de obtener un dictamen que permita llevar la reforma al recinto antes de fin de mes.

Qué son las listas colectoras y cómo funcionarían

Las listas colectoras permiten que dos o más fuerzas políticas compartan un mismo candidato para un cargo superior, pero presenten candidatos propios para otras categorías.

Por ejemplo, un partido provincial podría apoyar la candidatura presidencial de Milei y, al mismo tiempo, competir con su propia lista de diputados o senadores nacionales, sin necesidad de integrar una nómina legislativa única con La Libertad Avanza.

El borrador oficial contempla que una fórmula presidencial pueda estar acompañada por un máximo de dos listas legislativas en cada distrito.

Además, las agrupaciones deberán contar con un acuerdo expreso y autorización de la fuerza política nacional para concretar la adhesión.

La propuesta también establece que las candidaturas aparecerían en columnas contiguas de la Boleta Única de Papel.

Por qué el Gobierno busca recuperar este sistema

La incorporación de las colectoras responde a una necesidad política: sumar el respaldo de gobernadores que quieren conservar sus propias listas legislativas, aunque estén dispuestos a acompañar una candidatura presidencial de La Libertad Avanza.

Entre los mandatarios interesados en preservar esa autonomía aparece el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien mantiene una alianza electoral con el oficialismo nacional.

El mecanismo podría permitir que ambas fuerzas compartan una candidatura presidencial sin resignar sus respectivos armados legislativos.

Sin embargo, la propuesta también genera cuestionamientos dentro del propio oficialismo. Uno de los principales reparos está relacionado con la forma en que se computarían los votos y su posible impacto en la distribución de bancas del Senado.

Qué pasará con las PASO en 2027

A diferencia de la propuesta original, que buscaba eliminar definitivamente las primarias, el nuevo borrador plantea suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027.

Esto significa que los partidos deberán definir sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos, sin recurrir a las PASO nacionales.

La reforma también incorpora una propuesta de Ficha Limpia, destinada a establecer restricciones para determinadas candidaturas de personas condenadas judicialmente.

Por ahora, ninguno de estos cambios está aprobado. El oficialismo deberá conseguir primero el dictamen en comisión y luego reunir los votos necesarios en el Congreso para modificar las reglas electorales