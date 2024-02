A partir de la madrugada de este viernes 2 de febrero, se podrá visualizar en varios rincones el cuarto menguante de la Luna hasta poco antes de ponerse. El cuerpo celeste estará en la constelación de Libra, lo que favorecerá a estos signos: Capricornio, Virgo y Sagitario.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Si sos nativo de este mes, hay una oportunidad para que emprendas tu negocio. Deberás buscar la forma de destacarte del resto, ya que tienes que ser él o la mejor en lo que ofreces para que atraigas a más personas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Tras una dura organización, por fin encontrarás el equilibrio entre trabajo y vida privada. En tu hogar tendrás orden que te permitirá hacer algunas actividades que siempre has querido hacer, pero por la falta de tiempo no has podido.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Los de estos días del mes tendrán la necesidad de renovarse y será el mejor momento para empezar. Si sos nativo de este signo, dedica tu tiempo a cambiarte el look, comprar algunas prendas y a darte gusto en el salón de belleza para consentir a tu autoestima. Además, también tenés una imagen que cuidar si deseas cambiar de trabajo o ascender.