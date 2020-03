Qué significa hacer cuarentena, según los especialistas

Los infectólogos recomiendan evitar las aglomeraciones de gente y no compartir utensilios incluso dentro de la propia familia.

Salir a comprar lo justo y necesario, evitar los besos, no ir al cine ni al gimnasio y no compartir platos ni cubiertos son algunos de los cuidados que tienen que adoptar las personas que se encuentren en aislamiento por el coronavirus, explicaron médicos infectólogos.

«Los cuidados fundamentales son permanecer en la casa si la persona vino de una zona de riesgo. Todo se tiene que ir compatibilizando con la realidad, no podemos pedir cosas que no se pueden cumplir», dijo a Télam Pablo Scapellato, integrante de Sociedad Argentina de Infectología y médico del Hospital Santojanni.

«Si vive con otra persona, no compartir habitación. Limitar el acercamiento con personas, evitar los contactos físicos, higienizarse las manos, evitar los besos y las visitas», ejemplificó.

La infectóloga Laura Barcan diferenció entre los personas «de alto riesgo», que tuvieron una infección o estuvieron con personas que tuvieron coronavirus, y los que provienen de zonas de circulación del virus.

Pacientes de alto riesgo

«Los de alto riesgo tienen que extremar los cuidados. No pueden salir de sus casas, adentro tiene que estar siempre a más de 1 metro de distancia de sus convivientes, no compartir ni platos ni cubiertos, y mantenerse en una habitación con la puerta cerrada y con buena ventilación», aseveró.

«Obviamente no pueden ir a comprar a lugares con muchas personas ni a un restaurante. Que hagan las compras online o que alguien se las lleve», agregó.

Lo mismo corre para las personas con factores de riesgo, es decir, mayores de 65 años, con problemas respiratorios o inmunodeprimidos, sin importar si tuvieron contacto o no con personas posiblemente infectadas.

Personas que viajaron a países donde circula el virus

De las personas que estuvieron en países donde circula el virus, como Italia o España, la médica recomendó que «pueden salir a comprar lo justo y necesario» y también evitar los lugares donde haya muchas personas.

«La verdad es que es una enfermedad en la que vamos aprendiendo muchas cosas en el momento, se trasmite muy rápidamente, es una pandemia. Tenemos que prepararnos todos para convivir hasta mitigar este problema», aseveró Scapellato.

El infectólogo llamó a «no infundir miedo, ser razonables y entender la importancia de la responsabilidad individual».

«Las autoridades van dando pautas que van siendo progresivas según los resultados de la evolución del virus. Si cerramos todo, queda el país parado y no es razonable, es perjudicial para muchos sectores», explicó.

Barcan precisó que «estamos tratando de que el virus no circule pero sería raro que no haya ninguna circulación en la comunidad, uno trata de demorarla lo más posible».

El antecedente de la gripe A

En ese sentido, la médica comparó la situación con la de la gripe A en 2009.

«La gripe A sigue circulando como otra variedad de la gripe, causando las mismas consecuencias que otros subtipos, pero en su momento fue tan grave porque la gente no tenía anticuerpos», retrató.

La médica aseveró que como el Covid-19 es un virus nuevo la gente no tiene anticuerpos.

«Los humanos nunca habíamos estado en contacto con este virus, no hay antecedente, por eso se transmite más rápido. La forma en que se transmite es igual que la gripe, que es por gotas de saliva», aclaró.

Para profundizar los cuidados, los médicos recomendaron a las personas que no ir al cine, no ir al gimnasio, no pasear al perro, entre otras actividades.

