Qué se sabe hasta ahora del terremoto de 7,4 que dejó al menos 72 muertos en Colombia

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y dejó, hasta el momento, al menos 72 personas fallecidas, además de decenas de heridos y graves daños materiales en distintas regiones del país. El movimiento sísmico tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y también fue percibido en Ecuador y Panamá. Mientras avanzan las tareas de emergencia, los organismos oficiales continúan actualizando el balance de víctimas y evaluando el impacto del desastre.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro se ubicó a unos 20 kilómetros de San José del Palmar, con una profundidad estimada de 96 kilómetros. El temblor sorprendió a millones de personas durante las primeras horas de la mañana y obligó a evacuar edificios públicos, escuelas, oficinas y viviendas en distintas ciudades.

Entre las zonas más afectadas figuran Quibdó, Manizales, Bogotá, Cali, Pereira y Armenia, donde se reportaron derrumbes parciales, grietas en edificios, caída de escombros y personas heridas. Además, más de diez aeropuertos registraron inconvenientes y permanecen bajo inspección para determinar si reúnen las condiciones necesarias para operar con normalidad.

Frente a la magnitud del desastre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó los protocolos de emergencia y mantiene operativos de rescate en todo el país. Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de nuevas réplicas y recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras continúan las tareas de asistencia a los damnificados y la evaluación de los daños.