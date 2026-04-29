Qué se sabe del cuerpo hallado en una acequia de Las Heras que investiga la Policía

Un hombre de 52 años fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana en el interior de una acequia ubicada sobre avenida San Martín al 3400, en Las Heras. El descubrimiento se produjo luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de un cuerpo flotando en un cauce de agua (a unos 200 metros al norte de calle Maza), lo que activó un importante operativo policial en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la denuncia y encontraron a la víctima boca abajo, con el rostro sumergido hasta la altura de los oídos, en un sector que presentaba una profundidad aproximada de tres metros. Junto al cuerpo fue hallado un morral con documentación personal que permitió identificar al fallecido como S.E.H., domiciliado en Las Heras. Dentro de sus pertenencias también se encontró un certificado relacionado con consumo problemático (dato que ahora forma parte de la investigación).

Encontraron a un hombre muerto en un zanjón de calle San Martín y Maza de Las Heras. El hombre de 54 años habría tenido problemas de consumo y lo encontraron boca abajo, creen que se ahogó con el agua que había en el zanjón. @LVDiez pic.twitter.com/7yPWFoXTH0 — Mailen (@MailenSanchez5) April 29, 2026

Para recuperar el cadáver fue necesaria la intervención de Bomberos del Cuartel Central, que concretaron la extracción cerca de las 10.22. Luego, el cuerpo fue trasladado y entregado a personal de Policía Científica, que quedó a cargo de las pericias para intentar determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas por efectivos de la Unidad Investigativa Departamental y especialistas forenses, no se detectaron lesiones externas ni indicios visibles de violencia. Sin embargo, los investigadores aguardan el avance de las pericias complementarias (entre ellas la autopsia) para establecer con precisión qué ocurrió.

Por el momento, la causa permanece abierta y bajo análisis judicial. El hallazgo generó conmoción entre los vecinos del sector, mientras la pesquisa busca esclarecer cómo terminó el hombre en ese lugar y si existió algún factor externo vinculado al hecho.