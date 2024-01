Qué se sabe de Virginia, la nueva integrante de Gran Hermano

Días atrás, Carla De Stéfano abandonó Gran Hermano. Y si bien su salida se dilató, lo mismo paso con su suplencia, que gala tras gala era una incógnita.

Finalmente, en la noche de este jueves, se conoció a la persona que se sumó a los 16 concursantes restantes para buscar ganar el certamen de convivencia.

Se trata de Virginia Demo, de 55 años. La oriunda de La Plata es standapera hace 13 años, trabajo que adoptó tras más de 20 años en su labor original, de la cual todavía no da información. “Me pasó algo en la vida por lo que me dije, listo, arranco de cero con lo que me gusta”, contó.

También anunció que está separada y tiene dos hijas: una de 24 y otra de 26 años, de las cuales ingresó una foto para recordarlas.

A su vez, Virginia dijo que que no es afecta a las tareas del hogar, pero que haría lo que sea para ganar Gran Hermano “pero sin joder a nadie porque quiere demostrar que se puede”.