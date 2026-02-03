Search
Qué se sabe de Pedro Lines, el nuevo títular del INDEC

Ya había ocupado el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri y cuenta con una extensa trayectoria dentro del INDEC.

Luego de la renuncia de Marco Lavagna en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Pedro Lines asumirá su lugar como director del organismo, según confirmó esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo.

Lines es Licenciado en Economía (UBA) y magíster en Economía (CEMA). Además, actualmente está realizando una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Dentro del organismo, que ahora encabeza, se desempeñaba como director técnico. Desde ese rol, era responsable de coordinar y elaborar el Programa Estadístico Anual, además de desarrollar las normas y los procedimientos técnicos vinculados a la planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de censos y encuestas. También tenía participación activa en la construcción de indicadores sociales y económicos clave para la medición oficial.

Paralelamente, integra el Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, un cuerpo que brinda soporte al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas técnicos del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación global.

A lo largo de su trayectoria, Lines desarrolló modelos de simulación macroeconómica para la formulación de programas financieros de mediano plazo y participó en trabajos técnicos de desestacionalización de series económicas.

El nombramiento de Lines, dado su perfil eminentemente técnico, asegura la continuidad institucional, de las operaciones estadísticas vigentes del organismo y de su calendario de difusión anticipado anual”, indica el comunicado oficial del Gobierno.

