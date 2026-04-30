Qué propone el plan de “desendeudamiento familiar” que impulsa la oposición y busca aliviar a miles de hogares

El crecimiento del endeudamiento en los hogares argentinos volvió a instalarse en la agenda política. Desde el Congreso, la oposición insiste en la creación de una línea de créditos específica cuyo único destino sea cancelar deudas existentes.

En ese contexto, el diputado Leandro Santoro insistió con la creación de un programa de “desendeudamiento familiar”, una iniciativa que busca dar alivio financiero a sectores cada vez más afectados por la crisis.

La propuesta forma parte de un conjunto más amplio de proyectos que se debaten en el Congreso, con el objetivo de atacar un problema que ya muestra niveles críticos en todo el país: la tasa de morosidad es la más alta en 20 años.

Un crédito para salir de las deudas

El eje central del proyecto es la creación de una línea de créditos específica cuyo único destino sea cancelar deudas existentes.

A diferencia de otros préstamos tradicionales, estos fondos no podrían utilizarse para consumo ni nuevas compras, sino exclusivamente para reorganizar la situación financiera de las personas.

La lógica es clara: reemplazar deudas con tasas elevadas —como tarjetas de crédito, financieras o billeteras virtuales— por un crédito más accesible, con mejores condiciones de pago.

Cómo funcionaría el programa

Si bien el proyecto aún está en discusión, iniciativas similares plantean un esquema con algunos puntos en común:

Unificación de deudas : permitir que una persona concentre múltiples compromisos en un solo crédito.

: permitir que una persona concentre múltiples compromisos en un solo crédito. Cuotas acordes al ingreso : el pago mensual no podría superar un porcentaje del salario, generalmente en torno al 30%.

: el pago mensual no podría superar un porcentaje del salario, generalmente en torno al 30%. Tasas más bajas : financiamiento con condiciones más favorables que las del mercado actual.

: financiamiento con condiciones más favorables que las del mercado actual. Plazos extendidos: para reducir la carga mensual y facilitar el cumplimiento.

El objetivo es ordenar las finanzas familiares y evitar que el peso de la deuda termine comprometiendo gastos básicos como alimentos o servicios.

A quiénes está dirigido

El programa apunta principalmente a sectores medios y vulnerables que hoy enfrentan dificultades para sostener sus pagos:

trabajadores formales e informales

jubilados y pensionados

beneficiarios de programas sociales

monotributistas

En muchos casos, se trata de personas que utilizan el crédito para cubrir gastos cotidianos, una señal del deterioro del poder adquisitivo.

El trasfondo: un problema que crece

La iniciativa se apoya en un diagnóstico preocupante. En Argentina, la morosidad en créditos a familias alcanzó niveles récord, con fuertes subas tanto en el sistema financiero como en el no bancario.

Además, distintos informes advierten que una parte importante de los hogares ya destina una porción significativa de sus ingresos al pago de deudas, lo que reduce su capacidad de consumo y profundiza la fragilidad económica.

Debate abierto en el Congreso

El proyecto de Santoro no es el único en discusión: existen al menos una decena de iniciativas similares que buscan abordar el mismo problema desde distintos enfoques.

Algunas propuestas incluso plantean medidas más amplias, como la suspensión de embargos, el congelamiento de intereses o la creación de sistemas administrativos para reestructurar deudas.

En ese marco, el debate legislativo se encamina a definir si el Estado debe intervenir de manera directa para aliviar el endeudamiento de las familias o si la solución debe quedar en manos del mercado.