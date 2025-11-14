Qué productos argentinos serán los grandes ganadores del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos

La relación comercial entre Argentina y Estados Unidos acaba de entrar en una nueva etapa. El acuerdo anunciado por la Casa Blanca y confirmado por el Gobierno nacional promete reducir aranceles, ampliar cupos y habilitar beneficios claves para los principales sectores exportadores argentinos. La medida llega en un momento político favorable para Javier Milei, tras las elecciones de medio término y con un fuerte respaldo de la administración de Donald Trump.

Aunque aún faltan precisiones técnicas, el Ejecutivo argentino concentró sus reclamos en carne, acero y aluminio, tres sectores que aún enfrentan altos aranceles para ingresar al mercado norteamericano. La negociación apunta a replicar el cupo sin impuestos que la Argentina obtuvo en 2018, con un límite cercano a las 180.000 toneladas anuales para ambos metales. En paralelo, también se prevé la aplicación del cupo de 80.000 toneladas de carne vacuna, anunciado por Milei durante su visita a Miami.

El comunicado estadounidense confirmó además que se eliminarán aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales y productos farmacéuticos no patentados, una apertura que impactará de manera directa en los costos y en la competitividad de las exportaciones argentinas. De igual modo, Washington anticipó mejoras en el acceso bilateral para el comercio de carne, un rubro clave para el país en su vínculo con el tercer destino más importante de sus exportaciones.

Del lado argentino, el Gobierno se comprometió a otorgar acceso preferencial para maquinaria, tecnología, medicamentos, insumos químicos, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas provenientes de Estados Unidos. Es un gesto de apertura que consolida la estrategia de Milei de profundizar la alianza económica y política con Washington.

Economistas consultados advierten que todavía quedan puntos delicados por resolver: la compatibilidad del acuerdo con el Mercosur, las condiciones para la industria automotriz —uno de los sectores más regulados del bloque— y la aplicación de restricciones para países con trabajo forzoso, un aspecto que puede alterar la política comercial argentina hacia terceros mercados.

El anuncio se produce, además, en un contexto de fuerte apoyo político y financiero de Trump a Milei. El swap bilateral de USD 20.000 millones, ya activado, y las compras de pesos por parte del Tesoro estadounidense antes de las elecciones fueron señales claras de respaldo. Con el resultado electoral a favor, el Gobierno encontró margen para acelerar su agenda y avanzar con acuerdos estratégicos.

La balanza comercial entre ambos países arrastra un histórico desequilibrio para la Argentina: entre 2014 y 2023, el déficit promedio superó los USD 3.600 millones anuales. Sin embargo, en 2024 se logró un superávit de USD 228 millones, el primero desde 2005, producto del derrumbe de las importaciones durante la recesión. Ese mismo año, las exportaciones hacia Estados Unidos totalizaron USD 6.464 millones, la cifra más alta de la última década.

En cuanto a los sectores más beneficiados, el acero y el aluminio aparecen en el centro de la escena. Hoy pagan aranceles del 50% y figuran entre los rubros con mayores posibilidades de expansión: más de la mitad del aluminio exportado por la Argentina tuvo como destino Estados Unidos en 2024, y Aluar concentró más del 70% de esos envíos. La carne, que generó USD 200 millones el año pasado, también podría mejorar su competitividad con un ingreso más flexible al mercado norteamericano.

Las economías regionales no quedan afuera. Estados Unidos compra más del 70% de la miel argentina y más de la mitad de los limones, dos sectores que podrían crecer si se consolida un esquema arancelario más amigable. La apertura comercial y la ampliación de cupos configuran un escenario inédito para la producción local.

Si el acuerdo avanza en los términos anticipados, Argentina podría recuperar terreno en su vínculo con la principal potencia económica del mundo, potenciando sus exportaciones y redefiniendo una balanza comercial históricamente adversa.