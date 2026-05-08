Qué plantea la nueva ley para frenar las deudas de las familias argentinas y aliviar cuotas impagables

El creciente endeudamiento de las familias argentinas ya llegó al Congreso nacional. Distintos bloques opositores impulsan proyectos para aliviar la situación económica de miles de hogares que hoy recurren a tarjetas de crédito y préstamos para cubrir gastos cotidianos. La intención es unificar las propuestas y avanzar con una ley que permita reprogramar deudas y reducir la presión financiera.

Uno de los principales impulsores es el diputado nacional Hugo Yasky, quien aseguró que el oficialismo no muestra interés en discutir el tema. Según explicó a Radio Post, desde el Gobierno consideran que la situación podría resolverse con una baja de tasas y una mejora económica gradual, aunque advirtió que la realidad refleja otra cosa: “cada vez más familias entran en una rueda de endeudamiento difícil de frenar”.

El legislador sostuvo que muchas personas ya no utilizan el crédito para compras excepcionales, sino para llegar a fin de mes. En ese contexto, planteó que los proyectos analizados apuntan a aplicar mecanismos similares a los utilizados en España durante crisis financieras (con reducción de intereses y esquemas especiales de refinanciación). Además, remarcó que parte del esfuerzo debería ser absorbido por bancos y entidades financieras para permitir que las cuotas se adapten al nivel real de ingresos de cada hogar.

Entre las medidas que se estudian aparecen herramientas para refinanciar saldos, reprogramar pagos y asistir a quienes ya se encuentran en mora. También se busca incluir soluciones para los tomadores de créditos UVA (cuyas cuotas continúan ajustándose por inflación) y para personas endeudadas con financieras barriales o prestamistas informales (considerados el sector más vulnerable y menos regulado del sistema).

Para Yasky, el problema excede las decisiones individuales y responde a una crisis económica más profunda. “Los salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica y la deuda termina siendo una salida desesperada”, sostuvo. Mientras tanto, la oposición intenta instalar el debate en el recinto y avanzar con una ley que podría impactar directamente en millones de familias argentinas.