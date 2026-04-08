Qué pasó con la pera y la manzana en el Valle de Uco y por qué hoy están al borde de desaparecer

La producción de pera y manzana en Mendoza atraviesa un derrumbe histórico: de más de 35.000 hectáreas cultivadas se pasó a apenas un remanente cercano a las mil hectáreas de manzana y aún menos de pera. El impacto es especialmente visible en el Valle de Uco, donde estos cultivos supieron ser un motor económico clave.

Según explicó Carlos Dávila, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), la pérdida de rentabilidad fue el golpe decisivo (los productores dejaron de invertir en tareas básicas como poda, fertilización y renovación de montes). Esto generó un deterioro progresivo que terminó afectando toda la cadena productiva.

El retroceso también se refleja en las exportaciones: en 2008 Mendoza vendía al exterior más de 100 millones de dólares en peras y manzanas (superando incluso al ajo en ese momento), mientras que en 2025 esa cifra cayó drásticamente a menos de 40 millones en conjunto. Este desplome dejó a la actividad muy por detrás de otros productos agrícolas que ganaron protagonismo.

A la crisis interna se sumaron factores estructurales y externos: falta de financiamiento (con créditos poco accesibles), escasa incorporación de tecnología y pérdida de competitividad frente a países como Chile (que avanzó con políticas sostenidas durante años). Además, la dependencia del mercado brasileño limitó las posibilidades de expansión.

Frente a este escenario, muchos productores optaron por reconvertirse hacia la vid o los frutos secos, transformando el perfil agrícola del Valle de Uco. Sin embargo, el diagnóstico deja una advertencia clara: sin planificación a largo plazo, integración comercial e innovación (el productor ya no puede limitarse solo a producir), Mendoza corre el riesgo de repetir los mismos errores en otras actividades.