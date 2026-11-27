El destino de parte de las reservas de oro de Argentina volvió a quedar bajo la lupa. Según informó la Auditoría General de la Nación (AGN), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió 1.000 barras a Londres durante 2024, refundió otros 115 lingotes y no entregó documentación que permitiera verificar las condiciones, autorizaciones y riesgos de esas operaciones.

Según la AGN, entre junio y agosto de ese año el BCRA depositó el metal en el Banco de Inglaterra, que actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Además, la operación modificó la naturaleza del activo: “el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de ‘oro no asignado’“, señaló la auditoría.

El informe también detectó tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy en los registros contables del Banco Central y en los extractos del BIS. En ese aspecto, la AGN marcó una contradicción entre esos datos y la respuesta del BCRA, ya que -según la auditoría- la entidad presidida por Santiago Bausilli “negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior“.

Las preguntas que quedaron sin respuesta

Uno de los principales cuestionamientos de la AGN apunta a la falta de documentación para determinar si el oro fue utilizado como garantía en operaciones financieras y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad.

La auditoría advirtió también que no recibió los antecedentes necesarios para evaluar los riesgos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales, y observó que el traslado se realizó sin un instructivo formalmente aprobado. Además, resaltó que no se acreditó la custodia de la póliza de seguro correspondiente.

En ese sentido, el organismo señaló que durante la revisión detectó “incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo“. Para la AGN, las explicaciones públicas del Banco Central no reemplazan la entrega de los contratos y antecedentes técnicos solicitados.

El informe también retomó las operaciones de cobertura financiera con oro realizadas con el BIS y Deutsche Bank. Según las observaciones sobre los estados contables de 2025, esas operaciones arrojaron pérdidas por USD 1.023 millones, liquidables en divisas.

En ese mismo período, las reservas registraron una revalorización neta positiva de USD 2.505 millones por el incremento del precio internacional del metal. Sin embargo, la AGN remarcó que el BCRA no entregó los contratos ni los antecedentes técnicos necesarios para revisar las condiciones, los riesgos y las cláusulas de entrega física.

Frente a los cuestionamientos del Central sobre la confidencialidad de la información, la Auditoría fue tajante: “La confidencialidad de la administración de las reservas no puede invocarse para eludir el control externo“.

Cabe resaltar que, además, la AGN sostuvo que no verificó “un beneficio sustantivo” que justificara el traslado del oro. Por eso, solicitó a las autoridades del BCRA que adopten una estrategia de mayor cautela para proteger los activos externos y dispongan la repatriación del metal a la sede del Banco Central.

Cómo comenzó la polémica por el oro del Banco Central

La discusión tomó estado público el 8 de octubre, cuando la AGN difundió observaciones sobre las operaciones financieras con oro y las pérdidas de USD 1.023 millones registradas durante 2025. Su presidente, Juan Manuel Olmos, cuestionó entonces el uso de las reservas físicas como activo subyacente de esas operaciones.

El 29 de octubre, el BCRA respondió en su Informe de Política Monetaria del tercer trimestre, donde defendió las coberturas y sostuvo que permitieron preservar cerca del 70% de la suba del oro durante 2025. Además, la entidad aseguró que los contratos no modificaban las tenencias físicas ni generaban gravámenes sobre ellas.

En paralelo, Bausili afirmó ante el Senado que “todos los movimientos del oro están documentados y están registrados“, y explicó que una parte de las reservas permanecía en las bóvedas de la entidad y otra estaba depositada en el BIS. También sostuvo que en 2024 se aprovechó una oportunidad de mercado para reemplazar barras con menor aceptación comercial por otras de mejor calidad.