Que pasará en el Valle de Uco con la obligatoriedad de la RTO para tener seguro

Desde el año próximo, los automóviles deberán tener la RTO al día obligatoriamente para poder contratar un seguro vehicular, según lo confirmó la Superintendencia de Seguros de la Nación. De esta manera, la Revisión Técnica se comenzará en todo el país.

En Mendoza comenzó a exigirse en 2022, pero algunas zonas quedaron exentas de realizarla por la falta de talleres que realizaran la revisión fuera del Gran Mendoza. Directiva que favorecía a los conductores del Valle de Uco, pero que ahora no tendrán posibilidad de evitar el trámite, ya que será totalmente obligatorio.

El asesor de seguros y ex concejal de Tunuyán, Cristian Gottardini, estuvo dialogando con medios del Valle de Uco y dio detalles de esta medida.

En principio comentaba que: “estamos mirando con un poco de preocupación este tema, hay una resolución de la superintendencia de seguros de la Nación que a través de la Resolución 534 que plantea la obligatoriedad para los asegurados, la tenencia activa de la revisión técnica obligatoria“.

A ello, Gottardini aseguró que “entendemos la cuestión de costos, pero nos preocupa que la gente circule sin RTO y sin seguro, lo cual es sumamente peligroso“, sumando que “creemos que habrá una merma para las aseguradoras, y aquellos vehículo que no pasen la RTO andarán sin seguro, lo que es muy peligroso para terceros“.

Para cerrar, el ex edil aseguró que en el Valle de Uco se tendrán que empezar a hacer las revisiones: “En el Valle de Uco aún no hay talleres habilitados, y se comunicó que si vivís acá no era necesario hacer la RTO pero si salís de acá sos pasible de multas y retención“.