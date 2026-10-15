Qué pasará con los feriados si se suspende la agenda en Argentina del Papa León XIV

La posible suspensión de la visita del León XIV a la Argentina genera incertidumbre sobre los feriados previstos para noviembre. La duda alcanza tanto a los trabajadores que esperan los días libres como a quienes ya compraron pasajes, reservaron hoteles o planificaron vacaciones.

El viaje todavía está sujeto a la evolución de la salud del pontífice. Sin embargo, una eventual cancelación de la visita no dejaría sin efecto los feriados automáticamente: para modificar las fechas, el Gobierno debería adoptar una nueva decisión oficial.

Cuáles son los feriados de noviembre por la visita del Papa

Según el esquema detallado en el material de referencia, las jornadas previstas son:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

feriado nacional en todo el país. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Estas fechas fueron establecidas para facilitar la organización de las actividades religiosas, los operativos de seguridad y la movilidad de los asistentes.

Qué pasa con los feriados si el Papa no viene a la Argentina

Si el Vaticano anuncia la suspensión o postergación del viaje, los feriados seguirán vigentes mientras no se publique una modificación oficial. La cancelación de la visita, por sí sola, no cambia el calendario establecido.

Por eso, hasta que el Gobierno disponga otra medida, tanto las empresas como los trabajadores deberán tomar como referencia las fechas vigentes.