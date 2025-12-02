Qué pasará con la mujer de 82 años que atropelló y mató a un adolescente frente al Parque

El caso que sacudió a Mendoza a comienzos de noviembre sumó un nuevo capítulo judicial: el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, solicitó que se dicte la prisión preventiva para la mujer de 82 años que atropelló a dos adolescentes frente al Parque San Martín, provocando la muerte de uno de ellos y heridas graves en el otro.

La conductora, María Amelia Albina Molina, fue imputada por “homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas graves, ambos agravados por pasar el semáforo en rojo”, una acusación que coloca el foco en la conducta al volante como factor decisivo en la tragedia.

El hecho ocurrió el 1 de noviembre, poco antes del mediodía, cuando Molina circulaba en su Volkswagen Up por Avenida Boulogne Sur Mer. Al llegar a la intersección con Clark, cruzó con luz roja y embistió a dos chicos de 13 años, quienes atravesaban la calle de manera correcta según el semáforo peatonal.

Fausto Morcos falleció en el lugar, pese a los intentos del SEC por asistirlo. Su amigo fue trasladado al Hospital Notti, donde pasó varios días en terapia intensiva antes de poder regresar a su hogar tras una lenta recuperación.

Debido a su edad, la imputada había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. No obstante, tras el pedido del fiscal, ahora será la Justicia quien deberá fijar una fecha para la audiencia clave en la que se decidirá si la mujer continuará detenida mientras avanza la investigación del siniestro.

El impacto emocional del caso también se sintió en la comunidad educativa del Colegio Universitario Central (CUC), donde este lunes se cumplió un mes del fallecimiento de Fausto. La institución lo recordó con un mensaje cargado de afecto y cercanía, destacando su sonrisa, respeto y solidaridad, valores que —aseguran— siguen iluminando su memoria.

El colegio además se sumó al reclamo social: “Acompañamos el pedido de justicia de la familia de Fausto y reafirmamos que la toma de conciencia frente al volante debe ser una prioridad para toda la sociedad”, expresaron en sus redes, reflejando el mismo sentimiento que hoy atraviesa a miles de mendocinos.