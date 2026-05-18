Qué pasa si alquilás una casa durante 20 años: la verdad detrás de la ley que puede convertirte en propietario

En Argentina, la figura legal conocida como usucapión (o prescripción adquisitiva) permite que una persona pueda convertirse en propietaria de un inmueble tras ejercer posesión durante un determinado plazo. Sin embargo, haber alquilado una casa durante 20 años no convierte automáticamente al inquilino en dueño, pese a lo que muchas veces circula en redes sociales o cadenas virales.

El Código Civil y Comercial establece que la llamada “usucapión larga” requiere un mínimo de 20 años de posesión continua, pública y ostensible (es decir, comportándose como verdadero propietario). El punto clave es que un contrato de alquiler reconoce expresamente la existencia de un dueño, por lo que el inquilino no posee el inmueble “como propietario”, sino que lo ocupa con autorización.

Para que un reclamo de este tipo pueda prosperar, debería existir un cambio claro en la relación con la vivienda (por ejemplo, dejar de reconocer al titular registral y actuar públicamente como dueño). Ese cambio no se presume por el simple paso del tiempo y debe demostrarse con pruebas concretas, documentación, testigos y una sentencia judicial favorable.

Entre las pruebas que suelen evaluarse en estos casos aparecen el pago de impuestos o tasas municipales, mejoras realizadas en el inmueble, construcciones hechas por cuenta propia y testimonios que acrediten una ocupación continua y pública. Aun así, si durante esos años la persona siguió pagando alquiler o reconociendo al propietario, eso suele jugar en contra de cualquier intento de usucapión.