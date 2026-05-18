Search
Instagram Facebook Twitter
ley de alquileres
inquilinos

Qué pasa si alquilás una casa durante 20 años: la verdad detrás de la ley que puede convertirte en propietario

Las personas creen que vivir décadas en una vivienda alquilada puede darles automáticamente derechos de propiedad.

En Argentina, la figura legal conocida como usucapión (o prescripción adquisitiva) permite que una persona pueda convertirse en propietaria de un inmueble tras ejercer posesión durante un determinado plazo. Sin embargo, haber alquilado una casa durante 20 años no convierte automáticamente al inquilino en dueño, pese a lo que muchas veces circula en redes sociales o cadenas virales.

El Código Civil y Comercial establece que la llamada “usucapión larga” requiere un mínimo de 20 años de posesión continua, pública y ostensible (es decir, comportándose como verdadero propietario). El punto clave es que un contrato de alquiler reconoce expresamente la existencia de un dueño, por lo que el inquilino no posee el inmueble “como propietario”, sino que lo ocupa con autorización.

Para que un reclamo de este tipo pueda prosperar, debería existir un cambio claro en la relación con la vivienda (por ejemplo, dejar de reconocer al titular registral y actuar públicamente como dueño). Ese cambio no se presume por el simple paso del tiempo y debe demostrarse con pruebas concretas, documentación, testigos y una sentencia judicial favorable.

Entre las pruebas que suelen evaluarse en estos casos aparecen el pago de impuestos o tasas municipales, mejoras realizadas en el inmueble, construcciones hechas por cuenta propia y testimonios que acrediten una ocupación continua y pública. Aun así, si durante esos años la persona siguió pagando alquiler o reconociendo al propietario, eso suele jugar en contra de cualquier intento de usucapión.

ETIQUETAS:

leydemandaofertaMendozaalquileres

+ Noticias

Autorizan al “Chiqui” Tapia a viajar al Mundial

Por: Agustin Zamora

BLACK WEEK

En busca de incentivar las ventas, los mayoristas lanzaron promociones de hasta 40%: los detalles

Por: Redacción NDI

cultura

Más de 500 bailarines celebraron el Día Mundial de la Danza en el Auditorio de Tunuyán

Por: Redacción NDI

inquilinos

Qué pasa si alquilás una casa durante 20 años: la verdad detrás de la ley que puede convertirte en propietario

Por: Redacción NDI

definiciones

De perlas para la campaña electoral: la noticia que festejan en la UNCuyo

Por: Ana San Martin

los apuró

Ulpiano Suárez mandó un duro mensaje a Nación por las personas en situación de calle

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter