Qué necesita Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Racing apuntó todos los cañones a ganar la Copa Libertadores 2025. Priorizó el certamen continental por sobre el plano local, pero el sueño quedó trunco: fue eliminado en semifinales a manos de Flamengo.

Ahora, la ilusión de disputar la próxima edición comenzó a dilapidarse y solo le quedan dos vías posibles para asegurarse un cupo: ganar el Torneo Clausura o culminar entre los tres primeros de la Tabla Anual entre los que no se clasifiquen como campeones.

Hasta el momento estarían siendo beneficiados Boca y River, con 53 y 52 puntos, respectivamente. Más atrás, Argentinos Juniors (juega la final de la Copa Argentina, que entrega otro cupo) y Riestra suman 51 unidades cada uno.

La Academia, por su parte, tiene un panorama mucho más complejo que los equipos mencionados anteriormente. Actualmente se ubica en el sexto lugar del ranking con 46 puntos, a seis de River-que se estaría quedando con el último cupo- con nueve en juego. Si no escala posiciones, deberá pelear por ganar el Clausura, pero está noveno en el Grupo A y acceden a los cuartos de final los primeros ocho de cada zona.

Con estos números, a La Academia solo le sirve los equipos ya clasificados (Rosario Central ya se aseguró el primer lugar de la tabla anual y Platense que es campeón del primer torneo) o el Bicho, sean campeones para liberar cupos.