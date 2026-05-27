Qué necesita Boca para avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores

Boca recibirá este jueves a la Universidad Católica de Chile, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y sus hinchas estarán con la calculadora ya que el “Xeneize” está en una situación muy delicada.

Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a este encuentro en la tercera posición del Grupo D con solo siete puntos, por lo que de mantener esta posición caerían a los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo chileno, por su parte, lidera con 10 puntos, aunque una derrota lo complicaría seriamente.

En este contexto, el único resultado que le sirve a Boca para clasificar es ganar, ya que en caso de empatar solo podriá igualar en puntos a Cruzeiro de Brasil, que está segundo con ocho unidades, aunque los brasileros avanzarían por el criterio de desempate olímpico.

De esta manera, si Boca gana se aseguraría la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América y solo tendría que esperar por el resultado entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador para definir si avanza primero o segundo.

Si Boca gana y Cruzeiro no suma de a tres, el “Xeneize” finalizará en la primera posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los brasileros jugarán en condición de local ante un rival que no tiene chances ni siquiera de terminar tercero.

Los escenarios de Boca en la Copa Libertadores