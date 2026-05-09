Qué le reclamó el sector empresario a Cornejo en la Fiesta de la Ganadería

En el marco del almuerzo de la 45° edición de la Fiesta de la Ganadería, que se lleva a cabo en el departamento e General Alvear, Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, le hizo una serie de reclamos por una reforma impositiva y por mejores más accesibilidad en financiamiento.

“Cuando comenzamos a elaborar este discurso debatimos mucho sobre el tono que debía tener. Si correspondía hablar desde el optimismo o desde el pesimismo. Y entre todos llegamos a una conclusión: lo más acertado es hablar con realismo”, expresó Herrada, quien agregó que se debe avanzar de manera urgente en una “reforma impositiva integral”.

En ese marco, desde el sector consideran que la reforma debe ser construida “entre el Gobierno y el sector productivo”. “Estamos a disposición para lo que necesiten“, afirmó Herrada, al dirigirse al arco político que estaba presente en el almuerzo, entre los que se destacaba el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Producción de la Provincia, Rodolfo Vargas Arizu.

Otro de los ejes en el que Herrada puso el foco fue el del financiamiento para los productores. En ese sentido, criticó la reciente eliminación en el Fondo para la Transformación, del cual destacó que fue una herramienta “que permitió a distintos sectores acceder a créditos accesibles para inversiones, tecnología, infraestructura y capital de trabajo”.

Sobre el nuevo panorama tras la eliminación del Fondo para la Transformación, Herrada aseguró que, más allá de que se apunte a subsidiar las tasas de interés crediticias a través de entidades bancarias, los requisitos que éstas solicitan son “prácticamente imposibles de cumplir”. En ese aspecto, resaltó que la situación es todavía más dificultosa para una pyme o un productor mediano o chico. “Nos pidieron esfuerzo para salir adelante y lo estamos haciendo, pero necesitamos acceso real al crédito, no solo para crecer, sino también para poder continuar y sortear este complejo momento que estamos atravesando”, reclamó.

El pedido de obras para caminos e infraestructura

Tal como ya habían reclamado hace algunas semanas en una carta enviada al gobierno, las Cámaras volvieron a insistir en la necesidad de obras que mejoren la infraestructura de la región, y que estas realmente sean “productivas”. En ese aspecto se remarcó que muchos caminos “están intransitables” y se pidió para que todos esos caminos productivos “sean productivos y transitables”.

“Si hoy en día, los organismos existentes no pueden brindar una solución, es tiempo buscar alternativas, podría ser mediante consorcios o la entidad que mejor se adapte a nuestra realidad, pero es necesario poder garantizar el mantenimiento y la transitabilidad. 45 Ediciones de esta fiesta pasaron y seguimos hablando de lo mismo. No podemos seguir más así“, reclamó de manera contundente Herrada.

En paralelo, un tramo importante del discurso de Herrada estuvo centrado en un tema que es sensible en Mendoza: el agua. En ese aspecto, recordó que desde el sector productivo fomentan desde hace años la ganadería bajo riego con el objetivo de integrar la agricultura y la actividad pecuaria, situación que permitiría “volver a poner en producción tantas hectáreas abandonadas”.