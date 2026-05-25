Qué le pasó a Messi: dieron a conocer qué tiene el Diez tras pedir el cambio en un partido de Inter Miami

A escasos días para que dé inicio el Mundial 2026, la tensión por el estado físico de los futbolistas está en su punto máximo. Cualquier molestia o lesión pone en jaque la presencia de los jugadores y, en consecuencia, las aspiraciones de sus seleccionados. En ese marco, durante las últimas horas las alarmas se encendieron en Ezeiza por nada más y nada menos que Lionel Messi.

La salida del Diez durante la victoria de Inter Miami CF frente a Philadelphia Union generó preocupación tanto en el club estadounidense como en la Selección argentina. Luego de que La Pulga pidiera el cambio, en las últimas horas comenzaron a trascender los primeros detalles sobre la molestia física del capitán argentino.

Messi pidió el cambio y se encendieron las alarmas

El rosarino pidió el cambio a los 28 minutos del segundo tiempo del encuentro que Inter Miami ganó 6-4 por la MLS. Al abandonar el campo de juego, las cámaras lo mostraron tocándose la parte posterior de la pierna izquierda y caminando con cierta dificultad rumbo al vestuario.

Pese a las preocupaciones, trascendió que Messi decidió salir de manera preventiva luego de sentir una carga muscular en la zona de los isquiotibiales. Su objetivo es disputar su último Mundial con la Selección, por lo que decidió no arriesgar una lesión de mayor gravedad que pudiera comprometer su presencia en la Copa del Mundo.

De acuerdo a la información difundida por periodistas vinculados a la cobertura de la Selección argentina y del Inter Miami, la molestia estaría relacionada con fatiga muscular y no con un desgarro u otra lesión importante. De todos modos, se aguarda el parte médico oficial y los estudios correspondientes.

El entrenador de Inter Miami, Ángel Guillermo Hoyos, también buscó llevar tranquilidad tras el encuentro. “Leo realmente estaba fatigado. El campo estaba pesado y él estaba muy cansado”, señaló en conferencia de prensa luego del partido, donde Messi había sido una de las grandes figuras, aportando dos asistencias.

Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución física del capitán argentino, teniendo en cuenta que el Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio y que la FIFA oficializará las listas definitivas en los próximos días.