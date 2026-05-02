Qué hizo Independiente Rivadavia con los hinchas multados fuera del estadio

Independiente Rivadavia protagonizó un fuerte cruce institucional con el gobierno de Mendoza luego de una polémica situación ocurrida en el marco de su partido por la Copa Libertadores 2026.

El conflicto se originó en la previa del encuentro disputado en el Estadio Malvinas Argentinas, donde el equipo goleó a Deportivo La Guaira en una noche que debía ser plenamente festiva. Sin embargo, una serie de decisiones tomadas por el gobierno alteraron el contexto..

La gestión encabezada por Alfredo Cornejo dispuso la prohibición del uso de transporte público para trasladarse al estadio, lo que obligó a miles de hinchas a recurrir a vehículos particulares.

Ante la escasez de alternativas y la necesidad de asistir al partido, muchos simpatizantes optaron por dejar sus autos en lugares no habilitados dentro del Parque General San Martín. Esa situación derivó en un operativo de control que terminó con la confección de cientos de multas de tránsito.

El reclamo de los hinchas no tardó en hacerse visible, principalmente a través de redes sociales, donde apuntaron directamente contra las autoridades provinciales. La crítica central giró en torno a lo que consideraron una “trampa”: obligar a los asistentes a una situación inevitable.

La medida que tomó Independiente Rivadavia para proteger a sus hinchas de las multas

Frente a este escenario, el club tomó una decisión que generó repercusión inmediata. A través de un comunicado oficial, Independiente Rivadavia anunció que acompañará a sus socios y se hará cargo de las infracciones.

“Vivimos otra noche histórica de CONMEBOL Libertadores y la fiesta tiene que ser completa. A los socios que hayan sido notificados con infracciones de tránsito en los alrededores del Malvinas, les pedimos que se acerquen a nuestra sede para gestionar la solución. Nosotros nos ocupamos del resto”, expresó la institución.

Vivimos otra noche histórica de CONMEBOL Libertadores y la fiesta tiene que ser completa. 🏆🛡️



A los socios que hayan sido notificados con infracciones de tránsito en los alrededores del Malvinas, les pedimos que se acerquen a nuestra sede para gestionar la solución. Nosotros… pic.twitter.com/Sgf623NlQI — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) May 1, 2026

Además, detalló el procedimiento que deberán seguir los afectados: deberán presentarse en la sede con el carnet de socio digital, el acta de infracción original y la licencia de conducir para iniciar el trámite correspondiente. La postura del club no solo busca aliviar la carga económica de sus hinchas, sino también enviar un mensaje político claro frente a lo sucedido. En el cierre del comunicado, la institución reforzó su vínculo con los simpatizantes: “Vos seguí disfrutando del presente del equipo. La Lepra es familia, ESTAMOS TODOS JUNTOS”.

El episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre el fútbol y las autoridades locales, y deja en evidencia las tensiones que pueden surgir cuando la organización de eventos masivos no contempla soluciones integrales para los hinchas.