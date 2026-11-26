El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, confirmó que será precandidato a gobernador de Mendoza en las elecciones de 2027, dentro del frente Cambia Mendoza.

El jefe comunal, que se encuentra al frente del Municipio desde diciembre de 2019, decidió dar el salto a la política provincial y buscar la candidatura a gobernador del oficialismo mendocino.

La decisión de Rufeil incorpora un nuevo protagonista a la discusión por la sucesión de Alfredo Cornejo, quien finalizará su mandato al frente de la Provincia en diciembre de 2027.

Su postulación también abre interrogantes sobre cómo se reorganizarán los distintos sectores del radicalismo mendocino, donde otros dirigentes, como el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, también tienen aspiraciones de llegar a la Gobernación.

En esa carrera también se encuentran el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

A ellos hay que sumarle el factor Luis Petri, que si bien puede que no juegue por dentro de Cambia Mendoza, dividirá votos con Rufeil en el departamento en el que ambos nacieron y que tiene a Griselda Petri como legisladora provincial.