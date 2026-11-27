Con la puuesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil en Mendoza, se abrió una nueva necesidad que la Justicia Federal necesitaba cuanto antes resolver: dónde alojar a los adolescentes imputados por delitos que se encuentren dentro de su competencia. Ante ese escenario, la Provincia resolvió que pondrá a disposición dos estructuras especializadas en la materia que ya están en funcionamiento.

La medida quedó formalizada este jueves mediante un convenio firmado entre el Gobierno provincial, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Según se detalló, el acuerdo permitirá que los organismos federales recurran a la Unidad Provincial de Abordaje de Niños y Adolescentes (Upana) y a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) para responder a las medidas judiciales que involucren a adolescentes alcanzados por la nueva normativa.

El convenio lleva la firma de los ministros de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci; y el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel.

La necesidad surgió con las primeras causas tramitadas bajo el régimen nacional. Según explicó la fiscal federal María Gloria André, fue entonces cuando se hizo evidente la falta de espacios adecuados en el ámbito federal. La funcionaria destacó la respuesta del Gobierno mendocino y el trabajo conjunto entre fiscales, jueces y equipos técnicos para establecer cómo se llevarán adelante las intervenciones.

Qué espacios aportará Mendoza

Lo primero que hay quue remarcar es que los espacios que estarán disponibles dependen de dos áreas del Gobierno provincial: la Upana funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, mientras que la DRPJ depende de la cartera educativa. Ambas estructuras cuentan con equipos especializados para el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Rus destacó que en la Upanay “hacen un muy buen trabajo y eso es lo que legitima que realmente podamos trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal“.

Mendoza y el nuevo Régimen Penal Juvenil

El convenio se incorpora al proceso de adaptación institucional que la Provincia inició tras la sanción de la Ley Nacional 27.801 y que tuvo otro avance en octubre, con la promulgación del nuevo Régimen Penal Juvenil provincial.

Ese proceso contempla el fortalecimiento de las instituciones existentes, la especialización de los equipos y la planificación de inversiones en infraestructura. García Zalazar sostuvo que Mendoza ya contaba con una trayectoria en materia de responsabilidad penal juvenil y que la nueva legislación permitió avanzar en la adecuación de sus estructuras.

“Nosotros hemos desarrollado hace un tiempo un plan de inversiones, tanto en lo que son medidas alternativas como en los lugares específicos de privación de libertad de los jóvenes“, explicó García Zalazar.

También justificó que la responsabilidad penal juvenil esté bajo la órbita de Educación por la importancia de trabajar en la formación y la reintegración social de los adolescentes. “Son jóvenes y ciudadanos de Mendoza“, sostuvo.