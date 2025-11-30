Qué feriados quedan en diciembre y cuándo es el fin de semana largo

En diciembre de 2025 el calendario oficial de feriados en Argentina indica dos días libres nacionales: el lunes 8 de diciembre, por Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre, por Navidad.

El feriado del 8 de diciembre cae un lunes, lo que genera un fin de semana largo de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8. Por su parte, el feriado del 25 de diciembre cae jueves. Aunque es día no laborable en todo el país, al no coincidir con el fin de semana no origina un puente extendido, salvo que alguien decida tomarse el viernes libre.

En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025) del Gobierno Nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables, los días no laborables y con fines turísticos.

Los feriados nacionales que caen martes o miércoles se moverán al lunes previo, mientras que los que coincidan con jueves o viernes pasarán al lunes siguiente, según lo establece el artículo 6 de la Ley 27.399.

En cuanto a los feriados que caen sábado o domingo, podrán trasladarse al lunes inmediatamente posterior o al viernes anterior, de acuerdo con lo que disponga la Autoridad de Aplicación, tal como indica el artículo 1 del Decreto 614/2025.