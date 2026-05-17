Qué estudiaron los legisladores mendocinos y cuál es la profesión que domina en la Legislatura

La composición académica de la Legislatura de Mendoza refleja una marcada presencia de profesionales universitarios, especialmente abogados, procuradores y especialistas en administración. Según un relevamiento realizado sobre ambas cámaras, más del 30% de los legisladores tiene formación vinculada al derecho, consolidándose como el perfil predominante dentro de la política provincial.

En la Cámara de Diputados sobresalen dirigentes de distintos espacios con estudios jurídicos (entre ellos representantes de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, el peronismo y otros bloques provinciales). También aparecen perfiles relacionados con las ciencias económicas, la administración pública y la ciencia política (aunque en menor proporción), además de profesionales de la salud, docentes, arquitectos, ingenieros y especialistas en educación física. La diversidad académica existe, pero el peso de los abogados continúa siendo ampliamente mayoritario.

El Senado provincial mantiene una tendencia similar. Allí también predominan abogados y procuradores (repartidos entre oficialismo y oposición), acompañados por contadores, licenciados en administración pública, ingenieros, médicos, arquitectos y docentes. Incluso aparecen perfiles menos frecuentes dentro de la política tradicional (como bioquímicos, traductores públicos, enólogos y trabajadores sociales), lo que deja en evidencia una representación con trayectorias laborales variadas.

Pese al alto nivel educativo de gran parte de los integrantes de ambas cámaras, la Constitución de Mendoza no exige formación académica específica para acceder a una banca. Los únicos requisitos establecidos son ser ciudadano argentino (nativo o naturalizado), cumplir con la edad mínima requerida y acreditar residencia en la provincia en determinados casos. Para ser senador, además, se exige haber cumplido 30 años.

Actualmente, diputados y senadores son elegidos mediante voto directo en las distintas secciones electorales de la provincia y cumplen mandatos de cuatro años (con renovación parcial cada dos años). La legislación mendocina prioriza las condiciones de representación política y ciudadanía por sobre cualquier exigencia profesional o universitaria para integrar la Casa de las Leyes.