Qué esconden los municipios: presupuestos, sueldos y declaraciones juradas

¿Qué información publica un municipio sobre el uso de los recursos públicos? ¿Se puede consultar cuánto gasta, cuántos empleados tiene, a quién le compra y qué contrataciones realiza? ¿Cómo conviven esos niveles de transparencia con los servicios que reciben los vecinos? Un relevamiento de Municipios Argentinos puso esas preguntas bajo la lupa y evaluó a los 18 departamentos de Mendoza junto con otros gobiernos locales del país.

El trabajo construye un índice de 0 a 100 que combina tres dimensiones: transparencia, servicios y seguridad, y control externo. No se trata de una auditoría integral de las gestiones ni de una medición exclusiva de la calidad de los servicios. Es un indicador compuesto que permite observar qué información está disponible, qué condiciones de infraestructura tienen los hogares y cómo se ubican determinados indicadores de seguridad y salud. Los datos fueron actualizados, en gran parte, el 15 de octubre.

La plataforma fue presentada por Stereo Holder, un usuario de X que pretende mantener el anonimato pero se identifica con Javier Milei y festejará una reelección en caso de que ocurra. Al margen de esta aclaración, el proyecto se define como “independiente” que “compara cifras públicas con un método publicado”.

Hoy lanzamos un gran update de https://t.co/jsM9YfHMAo. Ya mide a los 2.280 municipios y comunas de todo el país.

Abajo lo nuevo 🧵👇 pic.twitter.com/I4msUmDfFy — Stereo Hodler (@StereoHodler) October 14, 2026

En Mendoza, los resultados muestran diferencias marcadas entre municipios. Luján de Cuyo, Rivadavia y Malargüe aparecen entre los departamentos con mejores resultados generales del relevamiento, mientras que Las Heras y Guaymallén se ubican en el extremo inferior. El ranking completo se puede ver acá

La distancia entre esos casos permite observar que el desempeño no depende de una sola variable: la transparencia administrativa y los indicadores de servicios y seguridad inciden de manera conjunta. Y también expone la debilidad del discurso radical: abundan conceptos de transparencia e institucionalidad pero en la práctica, los indicadores dicen los contrario.

No hay que confundir transparencia con accesibilidad. Se puede acceder a la información haciendo un pedido de informes a través de la Oficina de Ética Pública, y muchas veces la información llega en tiempo y forma. Pero esos datos, para autopercibirse transparente, deberían estar publicados en la página oficial.

La transparencia, el principal agujero

El índice asigna la mitad de su ponderación a la transparencia, un 35% a servicios y seguridad y el 15% restante al control. Para evaluar la primera dimensión, revisa diez criterios en los sitios oficiales: publicación del presupuesto vigente, ejecución presupuestaria, planta de personal y sueldos, compras y contrataciones, declaraciones juradas, boletín oficial, canales de acceso a la información, datos abiertos, adjudicaciones y cantidad de empleados municipales.

En ese terreno, Las Heras directamente obtuvo cero puntos. El relevamiento señala que no publica información básica como el presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria, las compras y contrataciones ni las declaraciones juradas. La falta de publicación del presupuesto activa, además, el denominado rojo automático: el índice total no puede superar los 39,9 puntos, independientemente de los resultados en otros indicadores.

Guaymallén tampoco sale bien parado. Su transparencia fue calificada con 25 puntos y también quedó bajo el rojo automático por no publicar el presupuesto vigente. A esto se suman falencias en la información sobre personal, contrataciones, declaraciones juradas, boletín oficial y datos abiertos.

La falta de información sobre la cantidad de empleados municipales aparece como una deuda extendida. Ninguno de los departamentos relevados alcanza el cumplimiento pleno de ese criterio: en algunos casos la información es parcial y en otros directamente no se publica. También se repiten las dificultades para acceder a declaraciones juradas, boletines oficiales, datos abiertos y detalles de las adjudicaciones.

Luján, pese a liderar, tampoco tiene una transparencia completa: consiguió 70 puntos y mantiene información parcial en presupuesto, personal, declaraciones juradas, boletín oficial, adjudicaciones y cantidad de empleados. Es decir, la mejor gestión provincial en el ranking también tiene aspectos básicos por mejorar.

Agua, cloacas y seguridad: las diferencias entre departamentos

La segunda dimensión del índice permite encontrar otro conjunto de problemas. La cobertura de agua de red es relativamente alta en buena parte de Mendoza, pero eso no se replica en los servicios cloacales ni en el acceso al gas de red.

Las diferencias son especialmente marcadas en cloacas. Malargüe registra apenas un 2,4% de hogares conectados a la red, Santa Rosa llega al 9% y Lavalle al 29%. También presentan coberturas inferiores al 50% San Carlos (46,9%), San Rafael (48,1%) y Tupungato (49,8%).

En contraste, Godoy Cruz alcanza el 96,4%, la Ciudad de Mendoza el 96% y Las Heras el 88,6%. Los números muestran que la infraestructura sanitaria sigue siendo una deuda territorial desigual, aunque el informe advierte que mide cobertura y no calidad del servicio ni identifica necesariamente qué nivel del Estado es responsable de su prestación.

En agua de red, el panorama es más favorable, aunque también hay diferencias. Godoy Cruz llega al 98,1%, la Ciudad al 97% y General Alvear al 95,6%. En el extremo inferior aparece Santa Rosa, con el 76,4%, mientras que Luján registra un 88,6%.

La seguridad también aporta datos incómodos. En el puntaje específico de servicios y seguridad, Las Heras obtiene 18,7 puntos y Guaymallén 31,8. La Ciudad de Mendoza (11,8) y Godoy Cruz (17,4) también muestran resultados bajos, pese a sus mejores niveles de cobertura de infraestructura. En cambio, Malargüe (57,9), La Paz (57,6) y San Rafael (51,3) aparecen mejor posicionados en esta dimensión.

El indicador combina tasas de homicidios y delitos, con datos del Sistema Nacional de Información Criminal, además de otros indicadores sociales y de cobertura. Por eso, los puntajes no deben confundirse con una medición directa de la percepción de inseguridad.

Un liderazgo que tampoco alcanza

El primer puesto de Luján de Cuyo no significa que el departamento haya resuelto sus problemas de gestión. Su calificación de 59,1 puntos es la más alta de Mendoza, pero todavía está lejos del nivel verde. Su transparencia (70 puntos) es la mejor de la provincia, aunque en servicios y seguridad alcanza 43,4.

La comparación deja una conclusión difícil de esquivar: las deficiencias no se limitan a dos administraciones ni responden a un único signo político. La publicación incompleta de información pública, las brechas en infraestructura sanitaria y los resultados dispares en seguridad atraviesan el mapa municipal.

Con intendentes que buscan renovar sus mandatos y una discusión política que volverá a poner en primer plano la gestión local, el relevamiento agrega una vara concreta para evaluar a los gobiernos: cuánto publican, qué servicios tienen cubiertos sus vecinos y qué información permiten controlar.

Por ahora, el balance provincial es contundente: Mendoza no tiene un solo municipio en la categoría verde y hasta su mejor calificado conserva una extensa lista de obligaciones pendientes.