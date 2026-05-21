Qué es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y cómo podría impactar en Mendoza

El Senado de la Nación avanzó este miércoles con el dictamen del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que propone modificar distintas leyes vinculadas a expropiaciones, ocupaciones de tierras, compra de campos por extranjeros y manejo del fuego.

Aunque todavía resta su tratamiento en el recinto, el proyecto ya genera debate político y económico, especialmente en provincias como Mendoza, donde la discusión sobre tierras, inversiones y desarrollo productivo está cada vez más presente.

Qué propone la ley

El proyecto apunta a reforzar el derecho de propiedad y reducir regulaciones que, según el oficialismo, afectan inversiones privadas. Entre los principales puntos se encuentran:

Cambios en el régimen de expropiaciones.

Creación de mecanismos de desalojo más rápidos.

Modificaciones en la ley de Manejo del Fuego.

Eliminación de restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Cambios en normas vinculadas a barrios populares y regularización dominial.

Uno de los aspectos más sensibles es que el proyecto delega en las provincias la regulación sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros, dejando margen para que cada jurisdicción defina sus propios límites y controles.

El punto que puede abrir debate en Mendoza

En Mendoza, la iniciativa podría tener impacto principalmente en tres áreas: inversiones productivas, tierras rurales y desarrollo inmobiliario.

La provincia viene promoviendo inversiones vinculadas a minería, energía y turismo de alta gama, sectores que muchas veces requieren grandes extensiones de tierra y capital internacional. En ese contexto, una flexibilización de restricciones podría facilitar desembarcos de inversores extranjeros.

También podría influir en zonas estratégicas como:

Alta montaña.

Valle de Uco.

Áreas vitivinícolas.

Territorios cercanos a proyectos mineros y energéticos.

Actualmente, la Ley de Tierras Rurales limita la cantidad de hectáreas que pueden quedar en manos extranjeras. El proyecto libertario busca eliminar buena parte de esas restricciones nacionales bajo el argumento de atraer inversiones.

Qué podría pasar con los incendios y el uso del suelo

Otro capítulo relevante para provincias cordilleranas como Mendoza es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

La normativa vigente impide durante años cambiar el uso de tierras afectadas por incendios, para evitar maniobras especulativas o desarrollos inmobiliarios posteriores. El Gobierno considera que esas restricciones son excesivas y propone derogarlas.

Ese punto podría generar discusión en Mendoza, donde periódicamente existen conflictos vinculados al avance urbano sobre zonas rurales y piedemonte.

El argumento del Gobierno y las críticas

Desde el oficialismo sostienen que la ley busca “garantizar la propiedad privada” y reducir trabas burocráticas que desalientan inversiones.

Sin embargo, sectores opositores y organizaciones sociales advierten que podría favorecer la concentración de tierras, la extranjerización y mayores conflictos habitacionales.

Además, especialistas cuestionan los posibles efectos sobre el acceso a la tierra y el control estratégico de recursos naturales en provincias con fuerte potencial productivo y minero, como Mendoza.

El proyecto todavía debe atravesar nuevas instancias legislativas antes de convertirse en ley, pero ya abrió una discusión que mezcla propiedad, soberanía, inversiones y desarrollo territorial.