Qué es “Enlace Estudiantil”, la nueva propuesta del Gobierno para que los jóvenes ganen experiencia laboral

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para crear Enlace Estudiantil, un programa destinado a que los alumnos de escuelas secundarias de Mendoza puedan realizar prácticas formativas en empresas e instituciones mientras cursan sus estudios.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre la educación y el empleo, permitiendo que los estudiantes adquieran experiencia laboral antes de finalizar el secundario y mejoren sus posibilidades de acceder a su primer trabajo.

“Queremos que los estudiantes mendocinos puedan terminar sus estudios con experiencia laboral en el sector privado, algo fundamental para que en su futuro puedan conseguir su primer trabajo”, expresó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

Cómo funcionará Enlace Estudiantil

Según explicó Cornejo, el proyecto fue elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y el Ministerio de Producción.

El objetivo es que los jóvenes puedan complementar su formación académica con experiencias prácticas en empresas e instituciones, donde tendrán la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, desarrollar nuevas habilidades y conocer el funcionamiento del ámbito laboral.

De esta manera, el Gobierno busca generar un puente entre la escuela y el mercado de trabajo, una de las principales dificultades que enfrentan los jóvenes al momento de buscar empleo.

Una continuidad de Enlace y Enlazados

El gobernador destacó que la propuesta busca consolidar una política pública que ya tiene antecedentes en Mendoza a través de los programas Enlace y Enlazados, destinados a promover la inserción laboral.

“Con Enlace y Enlazados ya acompañamos a miles de mendocinos. Ahora queremos dar un paso más y convertir esta política en una herramienta permanente para que cada vez más jóvenes puedan acceder a mejores oportunidades laborales”, afirmó.

Queremos que los estudiantes mendocinos puedan terminar sus estudios con experiencia laboral en el sector privado, algo fundamental para que en su futuro puedan conseguir su primer trabajo. Por eso enviamos a la Legislatura un proyecto para crear Enlace Estudiantil, un programa… pic.twitter.com/8QKJVjckBi — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 4, 2026

El rol del sector privado

Cornejo también convocó a las empresas mendocinas a participar de la iniciativa y consideró que el sector privado tendrá un papel clave en el éxito del programa.

“Estamos convencidos de que el sector privado, como motor de la generación de riqueza y empleo, va a acompañar esta propuesta, abriendo las puertas de sus empresas para recibir a los jóvenes y contribuir a la formación del talento mendocino”, sostuvo.

El proyecto deberá ahora ser analizado por la Legislatura provincial, donde comenzará su tratamiento parlamentario antes de una eventual aprobación.