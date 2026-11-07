Qué es el Workshop Turístico organizado por Tupungato y estudiantes universitarios

La Municipalidad de Tupungato impulsa el primer Workshop Turístico del Valle de Uco «Tupungato, tu destino», una propuesta que busca conectar a los prestadores locales con agencias de viajes y operadores turísticos, generar oportunidades de comercialización y fortalecer el posicionamiento del departamento y la región como destino.

El encuentro se realizará el jueves 12 de noviembre, de 9.30 a 17h, en el Hotel Turismo Tupungato. Allí, los emprendimientos locales tendrán la posibilidad de presentar sus servicios, productos y experiencias directamente ante profesionales del sector, establecer contactos y generar vínculos que permitan incorporar sus propuestas a nuevos circuitos y ofertas turísticas.

La programación incluirá espacios de exposición, charlas y talleres de capacitación sobre temáticas como accesibilidad y Senderos de Gran Recorrido. Además, el viernes 13 se desarrollarán dos recorridos de familiarización turística (Fam Tours), destinados a que las agencias participantes conozcan de primera mano los atractivos, servicios y experiencias que ofrece Tupungato.

La organización de este encuentro es resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco del convenio de cooperación que mantienen ambas instituciones.

Estudiantes del último año de la Licenciatura en Turismo participan activamente en el diseño, la planificación y la organización del Workshop como parte de sus Prácticas Profesionales Supervisadas. De esta manera, trasladan sus conocimientos académicos a un proyecto concreto, se vinculan con los actores del sector y aportan nuevas miradas al desarrollo turístico local.

Los prestadores, protagonistas

La convocatoria está dirigida a alojamientos, bodegas, establecimientos gastronómicos, prestadores de turismo aventura y demás emprendimientos vinculados al turismo local.

Cada emprendimiento dispondrá de un espacio para presentar su propuesta y compartir material promocional con los asistentes. Los emprendimientos gastronómicos también podrán ofrecer degustaciones de sus productos.

Diagrama Worshop

9.30 a 10.30h Acreditación

Acreditación 11 a 11.45h 1º Charla: “Accesibilidad como potencia de posicionamiento. Oportunidad para Tupungato”, UNCuyo.

1º Charla: “Accesibilidad como potencia de posicionamiento. Oportunidad para Tupungato”, UNCuyo. 11.45 a 12.30h 2º Charla: “Senderos Gran Recorrido de Los Andes en el Valle de Uco. La montaña que queremos”, EMETUR

2º Charla: “Senderos Gran Recorrido de Los Andes en el Valle de Uco. La montaña que queremos”, EMETUR 14.30 a 15.15h 3º Charla: “Turismo de Reuniones. Motor para el futuro de la matriz productiva de Mendoza”, Mza. Boreau

3º Charla: “Turismo de Reuniones. Motor para el futuro de la matriz productiva de Mendoza”, Mza. Boreau 15.15 a 16h 4º Charla: “Hospitalidad y Asociativismo para la actividad turística de Tupungato”, AEHGA

4º Charla: “Hospitalidad y Asociativismo para la actividad turística de Tupungato”, AEHGA 16 a 16.45h Reunión Cámara del Valle de Uco

Reunión Cámara del Valle de Uco 17h Cierre del Workshop

Inscripciones

La participación como expositor será gratuita y cuenta con cupos limitados. Los interesados pueden registrarse a través de los siguientes formularios:

Prestadores: https://acortar. link/Two2mF