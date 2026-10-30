Qué es Casas Abiertas, la carta de Tunuyán para mostrar sus tradiciones y potenciar el turismo

Tunuyán busca ampliar su oferta turística a través de un programa que tiene como objetivo principal redescubrir la identidad cultural de Mendoza desde sus costumbres, gastronomía y espacios que forman parte de su historia. Según informaron desde el municipio, la iniciativa tendrá una nueva edición en noviembre, durante la Semana de la Tradición, y sumará actividades para que vecinos y visitantes puedan acercarse a las tradiciones de la región.

Se trata de Casas Abiertas, un ciclo que se enmarca dentro del programa provincial Vivencias Mendocinas, impulsado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur). La propuesta apunta a poner en valor los espacios culturales y las particularidades de cada territorio mediante experiencias que complementen la oferta turística tradicional del vino y la aventura.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa busca dar visibilidad a las experiencias locales, generar nuevas oportunidades para los emprendimientos y fortalecer el desarrollo turístico del departamento.

Así, en su cuarta edición -que se desarrollará del 7 al 15 de noviembre-, el ciclo incorporará Patios de Cuyo, una iniciativa que invita a abrir las puertas de lugares representativos de la cultura mendocina para compartir comidas típicas, música, danzas, artesanías y otras expresiones de las tradiciones regionales.

Cabe resaltar que Vivencias Mendocinas también contempla recorridos gastronómicos, experiencias vinculadas con la producción de aceite de oliva y visitas a casas, casonas y espacios de valor histórico y cultural.

Se abrió una convocatoria para prestadores de Tunuyán

En este contexto, la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Turismo, convocó a prestadores y emprendedores del departamento a participar de la nueva edición. Las postulaciones estarán abiertas hasta el domingo 1 de noviembre.

Los interesados pueden completar el formulario de inscripción. Para obtener más información, también pueden comunicarse con la Dirección de Turismo al teléfono 0622-413102.