Qué Diputados dejan sus bancas en el Congreso de la Nación en diciembre

Un grupo de diputados nacionales, compuestos por legisladores en ejercicio y otros electos en los comicios del 26 de octubre, renunciará el próximo miércoles a sus bancas en el Congreso antes de la sesión prevista para la jura de nuevas autoridades.

Las renuncias fueron presentadas por escrito ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y se oficializarán en una sesión convocada por el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para las 11 del miércoles 3 de diciembre.

Uno de los nombres más destacados es el del actual ministro del Interior, Diego Santilli, quien oficializó su renuncia luego de haber encabezado de manera testimonial la lista de LLA. Su salida confirma que no completará el mandato en la Cámara baja, tras un proceso electoral marcado por la renuncia previa de José Luis Espert en medio de acusaciones de presunto financiamiento narco.

Tras asumir como ministro del Interior, Diego Santilli renunció a su banca en Diputados.

Otro caso particular es el de Itai Hagman, referente de Patria Grande, que dejará su banca a dos años de haber asumido para iniciar un nuevo período como diputado, tras encabezar la lista de Fuerza Patria. Su reemplazo será el legislador camporista Javier Andrade, en línea con los acuerdos internos del kirchnerismo.

También renunciará Lorena Villaverde, figura de La Libertad Avanza, quien asumirá como senadora pese a las impugnaciones vinculadas a presuntos nexos con Fred Machado, empresario ligado al narcotráfico. Su rival político, el rionegrino Martín Soria, también dejará la Cámara baja para iniciar mandato en el Senado.

Otra de las salidas confirmadas es la de Nadia Márquez, dirigente evangelista promovida por Karina Milei y Martín Menem, quien dejará Diputados para asumir como senadora. Lo mismo ocurrirá con la salteña María Emilia Orozco, referente de Ahora Patria y parte del armado libertario en su provincia.

Finalmente, el radical Pablo Cervi, hoy cercano al oficialismo, también dejará su banca tras haber integrado la lista al Senado encabezada por Márquez. En paralelo, el Frente de Izquierda concretará la rotación interna prevista con la salida de Christian “Chipi” Castillo, quien será reemplazado por Néstor Pitrola.

Las renuncias configuran un fuerte reacomodamiento legislativo en la antesala de una nueva etapa parlamentaria.