Qué dijo Victoria Villarruel del viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial

En medio del clima de tensión con la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un mensaje crítico contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

“El ajuste lo paga la política, jaja”, señala el posteo que la titular del Senado replicó como una historia en su cuenta de Instagram. El mensaje incluía un video en el que Adorni intentaba defender el viaje de su mujer en el avión presidencial.

La publicación tuvo una fuerte carga irónica en relación con el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.

La polémica por el viaje

El propio Adorni reconoció que su esposa viajó junto a la comitiva presidencial a Nueva York, luego de que la oposición cuestionara el uso de recursos públicos por parte de familiares de funcionarios.

“Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado”, afirmó.

El jefe de Gabinete insistió en que los gastos personales no fueron cubiertos con fondos públicos. “Vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá”, sostuvo.