Qué dijo Martín Aveiro antes de que se apruebe en Diputados la reforma del régimen de Zona Fría

En medio del debate por las modificaciones al régimen de Zona Fría en la Cámara de Diputados, llevado a cabo este miércoles, el tunuyanino Martín Aveiro tomó la palabra en el recinto y realizó duros cuestionamientos contra la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. Además, también cargó contra aquellos legisladores que en 2021 apoyaron la ampliación del beneficio y hoy respaldan el recorte.

Pese a las críticas por parte de la oposición, la iniciativa del Ejecutivo fue aprobada en general y obtuvo media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Ahora el proyecto pasa al Senado, donde el Gobierno nacional buscará darle sanción definitiva.

Los cuestionamientos de Aveiro al proyecto del Gobierno

Durante su alocución, Aveiro sostuvo que eliminar el esquema actual representa “un ataque más a la clase media, al sector trabajador y a los más vulnerables” y reclamó mayor “empatía” frente a la situación económica que atraviesan muchas familias argentinas.

Para argumentar su postura, el diputado hizo referencia a las bajas temperaturas registradas en distintos momentos del año, incluso fuera del invierno. En esa línea incluso recordó jornadas recientes con temperaturas bajo cero durante mayo, donde incluso se registraron nevadas históricas que , por ejemplo, cubrieron de blanco el Manzano Histórico.

Críticas a legisladores que, con el tiempo, modificaron su opinión

Además, Aveiro también apuntó contra quienes modificaron su postura respecto al régimen de Zona Fría y recordó que en 2021 todos los representantes mendocinos acompañaron la ampliación del beneficio.

“Inclusive el propio Luis Petri, que era diputado en ese momento, votó a favor de esa ley. No se puede creer que hoy 400 mil hogares mendocinos vayan a ser afectados por una decisión que no tiene nada de empatía con el pueblo argentino”, recordó Aveiro.

Otros reclamos de Aveiro

En su intervención, el tunuyanino remarcó que los problemas actuales de la sociedad argentina están vinculados a las carencias que experimentan los distintos hogares: “Hoy una mamá se levanta y no sabe si va a poder garantizar la merienda de su hijo en la escuela, las dos comidas, la vestimenta adecuada, pagar el transporte para ir a trabajar, llenar un vehículo con combustible o comprar medicamentos”.

En paralelo, Aveiro criticó que “muchos creen que Mendoza es solo un sunset, una bodega o la Fiesta de la Vendimia. Hay mucho más en Mendoza: hay gente que se rompe el lomo todos los días para ir a trabaja“. El discurso del diputado apunta a que la mirada que hay de la provincia se limita sólo a su perfil turístico y vitivinícola y se dejan de lado las vicisitudes de los mendocinos.

Mirá la intervención completa de Martín Aveiro