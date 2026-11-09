Qué dijo Marcelo Colombo del mensaje del papa León XIV en el Palacio Libertad

Luego del contundente mensaje que dio el papa León XIV en el Palacio Libertad el domingo por la tarde, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, pidió evitar interpretaciones políticas o partidarias de las palabras del Sumo Pontífice. En ese sentido, el monseñor sostuvo que el Santo Padre no busca representar una posición ideológica, sino transmitir un mensaje pastoral centrado en la fraternidad, la dignidad humana y la construcción del bien común.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Colombo definió las palabras de León XIV como “una mirada panorámica sobre la realidad argentina con los ojos del Evangelio“. Según explicó, el Papa busca convocar a la sociedad a construir una nación en la que sus habitantes puedan vivir “como hermanos y hermanas“.

Consultado sobre el riesgo de que sus expresiones sean utilizadas en disputas políticas, Colombo remarcó que León XIV “no tiene un interés sectorial ni representa a una posición ideológica determinada, sino que viene como un pastor“. En ese sentido, señaló que su propósito es “animar, sostener la vida del pueblo“.

Colombo también destacó el llamado del papa a privilegiar el servicio a los demás, incluso cuando eso implique resignar tiempo, dinero, comodidad o proyectos personales. Consideró que se trata de un mensaje que puede marcar el inicio de una nueva etapa y planteó la necesidad de construir vínculos sociales con “mayor fraternidad, de mayor vida y bien común“.

Qué dijo sobre la defensa de la vida y el aborto

Durante la entrevista, Colombo también se refirió a las expresiones de León XIV sobre la defensa de la vida. El arzobispo sostuvo que la posición de la Iglesia es protegerla desde la concepción hasta la muerte natural, aunque aclaró que el papa no buscó intervenir directamente en las discusiones legislativas. “Para nosotros es no negociable el cuidado de la vida desde la concepción natural en el vientre materno hasta la muerte natural“, afirmó, y explicó que el Sumo Pontífice “no se mete en cuestiones de leyes ni en cuestiones de procesos y dinámicas legislativas“, sino que procura recordar el valor de la vida humana.

Sin embargo, Colombo reconoció que existen situaciones personales complejas y dolorosas que condicionan determinadas decisiones. En ese marco, sostuvo que el mensaje papal apunta a reafirmar el principio de la defensa de la vida desde una “perspectiva pastoral”.

La preocupación del Papa por los jóvenes y los sectores vulnerables

Otro de los aspectos que destacó Colombo fue la atención que León XIV dedicó a los jóvenes. El arzobispo recordó que, durante los encuentros preparatorios realizados en Roma, el papa había manifestado una preocupación particular por transmitirles esperanza.

Según explicó, el objetivo fue invitarlos a sentirse protagonistas de la vida y evitar que se perciban apartados de la sociedad. En ese contexto, también se abordó la problemática del suicidio juvenil.