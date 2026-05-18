Qué dijo Luis Petri tras la denuncia por supuestos sobreprecios en aviones de la Fuerza Aérea

El exministro de Defensa y actual diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, salió este domingo a despegarse de la polémica generada tras una investigación periodística que denunció supuestas irregularidades y sobreprecios en compras de aeronaves realizadas por la Fuerza Aérea Argentina.

La publicación del diario Clarín expuso la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR por unos 4 millones de dólares y puso bajo sospecha distintos procesos de licitación y adjudicación dentro de la estructura militar.

Frente a la repercusión que tomó el caso, Petri utilizó sus redes sociales para aclarar que fue él mismo quien impulsó la denuncia cuando tomó conocimiento de la situación.

“Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy”, sostuvo el dirigente mendocino.

La aclaración buscó despejar cualquier sospecha sobre una eventual responsabilidad política durante su paso por el Ministerio de Defensa, una cartera donde Petri tuvo fuerte protagonismo dentro del gobierno de Javier Milei.

Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa.… — Luis Petri (@luispetri) May 17, 2026

Qué dice la investigación

La nota publicada por Clarín apunta a una serie de operaciones vinculadas a la compra de aeronaves usadas para la Fuerza Aérea y menciona posibles sobreprecios, licitaciones direccionadas y cuestionamientos técnicos.

Uno de los puntos más sensibles del informe es que el avión cuestionado ya habría estado pintado con los colores de la Fuerza Aérea antes de concretarse formalmente la compra.

Además, la investigación periodística sostiene que existieron condiciones de pliego que habrían limitado la competencia y favorecido a un proveedor específico.

Impacto político y militar

La controversia golpea directamente a las altas esferas de la Fuerza Aérea y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de compra y contratación dentro de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, desde el entorno de Petri remarcan que las adquisiciones formaban parte de un proceso de recuperación operativa de capacidades militares y que muchas de las aeronaves incorporadas eran usadas debido a las limitaciones presupuestarias del país.

El episodio también tiene impacto político porque Petri se consolidó en los últimos meses como una de las figuras más visibles del oficialismo nacional y uno de los dirigentes mendocinos con mayor exposición dentro del gabinete libertario.

Hasta el momento no trascendieron presentaciones judiciales derivadas de la publicación, aunque la polémica ya abrió interrogantes sobre los controles y niveles de transparencia en las contrataciones militares.